Из-за низкого спроса шубы из натурального меха в Тюмени подешевели до 60%

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Из-за низкого спроса шубы из натурального меха подешевели в Тюмени до 60%. По словам местных продавцов, на то есть несколько причин.
«Во-первых, лето, сейчас не сезон. А во-вторых, погода в Тюмени зимой не такая суровая, как еще десять лет назад, и шубы натуральные мало кто сейчас покупает. Все переходят либо на пуховики, либо на эко-мех, который стоит дешевле», — пояснил один из продавцов Ura.ru.
Спрос упал не только на сами шубы, но и на все меховые изделия в целом. Чтобы поддерживать бизнес, владельцы магазинов вынуждены урезать торговые площади или добавлять в ассортимент куртки и пуховики. У кого не получается адаптироваться — закрывается.
Ранее «Наш город» писал, что житель Тюменской области разработал собственный бренд кроссовок. Дизайнерскую обувь он продает за 25 тысяч рублей.