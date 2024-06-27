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Из-за низкого спроса шубы из натурального меха в Тюмени подешевели до 60%

Из-за низкого спроса шубы из натурального меха в Тюмени подешевели до 60%

27 июня 2024, 08:45
Фото: 1MI
По словам продавцов, на цены повлияли несколько причин. Кто не смог адаптироваться к новым условиям, чтобы поддерживать бизнес — вынужден закрыться.

Из-за низкого спроса шубы из натурального меха подешевели в Тюмени до 60%. По словам местных продавцов, на то есть несколько причин.

«Во-первых, лето, сейчас не сезон. А во-вторых, погода в Тюмени зимой не такая суровая, как еще десять лет назад, и шубы натуральные мало кто сейчас покупает. Все переходят либо на пуховики, либо на эко-мех, который стоит дешевле», — пояснил один из продавцов Ura.ru.
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Спрос упал не только на сами шубы, но и на все меховые изделия в целом. Чтобы поддерживать бизнес, владельцы магазинов вынуждены урезать торговые площади или добавлять в ассортимент куртки и пуховики. У кого не получается адаптироваться — закрывается.

Ранее «Наш город» писал, что житель Тюменской области разработал собственный бренд кроссовок. Дизайнерскую обувь он продает за 25 тысяч рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Шуба#Магазины#Одежда#Спрос
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