Из-за низкого спроса шубы из натурального меха в Тюмени подешевели до 60%

Спрос упал не только на сами шубы, но и на все меховые изделия в целом. Чтобы поддерживать бизнес, владельцы магазинов вынуждены урезать торговые площади или добавлять в ассортимент куртки и пуховики. У кого не получается адаптироваться — закрывается.