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Published Сегодня, 07:31

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Updated Сегодня, 07:33

В Тюмени арестовали депутата гордумы Андрея Кима

Известного депутата арестовали в Тюмени. За что?

6 июня 2024, 07:31
Фото: 2 ГИС

В Тюмени арестовали депутата гордумы Андрея Кима

Депутата Тюменской городской Думы Андрея Кима отправили под арест. Его подозревают во взяточничестве. Об это сообщили инсайдеры.
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Арест

По данным источников, народному избраннику предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В содеянном он уже сознался, пишет Ура. Ру.

Официальной информации пока нет, на сайте гордумы он числится как депутат Тюменской городской Думы VIII созыва. Комментарии от Следственного комитета Тюменской области ожидаются.

Андрей Ким является членом партии КПРФ, председателем профсоюзного комитета «Профсоюз сотрудников ОВД и Вооруженных Сил Тюменской области». Поощрен Благодарственным письмом депутата Государственной Думы, нагрудным знаком Тюменской областной Думы, Благодарностью Тюменской городской Думы.

Также является с 2023 года замдиректора ООО «Альянс» — компании, специализирующейся на сборе отходов, ремонты бытовой техники и т. д. По итогам 2023 года общество получило выручку в размере 64,8 миллиона рублей (рост на 1%), чистая прибыль увеличилась на 90: и составила 391 тысячу рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 53-летний директор компании обманул налоговиков на 70 миллионов рублей. Предприниматель с 2018 года по 2020 год проводил махинации с документами.

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