Известного депутата арестовали в Тюмени. За что?

Также является с 2023 года замдиректора ООО «Альянс» — компании, специализирующейся на сборе отходов, ремонты бытовой техники и т. д. По итогам 2023 года общество получило выручку в размере 64,8 миллиона рублей (рост на 1%), чистая прибыль увеличилась на 90: и составила 391 тысячу рублей.