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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Тюменцев возмутило состояние общественного туалета на автовокзале

«Здесь Чужого из фильма убивали»: тюменцы показали фото туалета из фильма ужаса

6 июня 2024, 07:02
Фото: 1MI

Тюменцев возмутило состояние общественного туалета на автовокзале

Черные стены и пол, прогнившие напольные унитазы и жуткий смрад. В такой общественный туалет вынуждены ходить пассажиры Заводоуковского автовокзала.
«Уважаемые главы, мэры, заместители и т. д., ну неужели за 40 лет нельзя выделить деньги на строительство нормального туалета для людей? Я в школу ходить начал он стоял, а мне уже 45 лет. Ещё не много и это будет памятник архитектуры», — возмущаются тюменцы.
Видео: ЧС Тюмень
«В этом туалете Чужих из фильма убивали? Это просто ужас! Пятьсот лет назад и то было получше, я думаю! Что за каменный век? Кошмар! Стыд и позор властям… и это в городе. Хорошее отношение к людям у властей», — негодуют жители региона.

Интересно, что в нескольких метрах от общественного расположен вполне цивилизованный платный туалет — за 20 рублей не придется дышать вонью и бояться провалиться в яму с отходами. При наличии билета на автобус — вход бесплатный. Однако местные жители считают данный факт обычной коммерцией.

«Зачем предоставлять то, что положено по закону, если можно на этом деньги делать?» — сетует Татьяна В.
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Тюменцы сообщают, что общественные туалеты, чье состояние оставляет желать лучшего, являются проблемой не только автовокзала в Заводоуковске. Аналогичный имеется на трассе Тюмень — Екатеринбург, в районе Тугулыма и т. д.

«В Верхней Тавде аналогичное чудо стояло, сколько себя помню (на север через Тавду ездила). Народ возмутился — закрыли лавочку. Теперь туалета нет — приходится терпеть до того момента, пока в поезде туалет не откроют», — отмечает Алена М.
«В Тюмени вообще на автовокзале, чтоб сходить в туалет, нужно выйти из здания, пройти через платформу, выйти через турникет который работает в одну сторону. Потом пройти еще несколько метров, после только попадаете в туалет. Там тоже не айс, но получше чем в Заводоуковске. После обходите здание автовокзала, приходите к центральному входу, проходите через металлоискатель и вы снова в здание автовокзала. Вот такой крюк надо сделать, чтоб попасть в туалет на Тюменском автовокзале», — сетует Марина Р.
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Отметим, что в Тобольске в минувшем году было выделено из бюджета более 10 миллионов рублей на обслуживание общественных уличных туалетов. Денежные средства планировали потратить на возведение четырех модульных туалетов и их обслуживание.

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