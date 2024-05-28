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В Тюмени будут судить бизнесмена, обманувшего налоговую на 70 млн рублей

Бизнесмен обманул тюменских налоговиков на 70 миллионов рублей

28 мая 2024, 06:03
Фото: 1MI

В Тюмени будут судить бизнесмена, обманувшего налоговую на 70 млн рублей

В Тюменской области будут судить 53-летнего директора коммерческой компании. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Общая сумма задолженности превышает 70 миллионов рублей.

Согласно расследованию, глава компании, специализирующейся на производстве кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, от имени четырех подконтрольных ему организаций заключал фиктивные договоры по оказанию транспортных услуг, поставки материалов с организациями и т. д. По подложным документам он получал право на вычеты по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того, в целях получения денежной выгоды руководитель фирмы подписывал документы по заведомо ложным финансово-хозяйственным отношениям с «контрагентами». Для этого он использовал реквизиты 35 фиктивных контрагентов, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

По информации прокуратуры региона, махинации с документами предприниматель вел с 2018 года по 2020 год. Нарушения выявили в ходе выездной проверки.

По нашим данным речь идет о Владимире Носкове — директора компании «Сибстрой». Организация — контрагент «Лукойла» и «Башнефти».

В рамках расследования уголовного дела на имущество бизнесмена и компании был наложен арест в размере недоимки. В настоящее время следственные действия завершены, рассмотрение уголовного дела состоится в ближайшее время в суде.

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