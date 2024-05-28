Бизнесмен обманул тюменских налоговиков на 70 миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
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Updated Сегодня, 07:12
Согласно расследованию, глава компании, специализирующейся на производстве кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, от имени четырех подконтрольных ему организаций заключал фиктивные договоры по оказанию транспортных услуг, поставки материалов с организациями и т. д. По подложным документам он получал право на вычеты по налогу на добавленную стоимость.
Кроме того, в целях получения денежной выгоды руководитель фирмы подписывал документы по заведомо ложным финансово-хозяйственным отношениям с «контрагентами». Для этого он использовал реквизиты 35 фиктивных контрагентов, сообщили в СУ СК по Тюменской области.
По информации прокуратуры региона, махинации с документами предприниматель вел с 2018 года по 2020 год. Нарушения выявили в ходе выездной проверки.
По нашим данным речь идет о Владимире Носкове — директора компании «Сибстрой». Организация — контрагент «Лукойла» и «Башнефти».
В рамках расследования уголовного дела на имущество бизнесмена и компании был наложен арест в размере недоимки. В настоящее время следственные действия завершены, рассмотрение уголовного дела состоится в ближайшее время в суде.
Ранее «Наш Город» писал, что 31-летнего жителя Тюмени оштрафовали на 180 тысяч рублей за попытку взятки преподавателю через посредников. Инцидент произошел ТИУ.