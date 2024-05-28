Бизнесмен обманул тюменских налоговиков на 70 миллионов рублей

Согласно расследованию, глава компании, специализирующейся на производстве кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, от имени четырех подконтрольных ему организаций заключал фиктивные договоры по оказанию транспортных услуг, поставки материалов с организациями и т. д. По подложным документам он получал право на вычеты по налогу на добавленную стоимость.