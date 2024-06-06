Готовьте денежки: власти сообщили о росте тарифов на платных паркингах в Тюмени

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
На сегодняшний день тарифы составляют от 25 до 45 рублей за час. Отметим, в настоящее время в областной столице организовано 2,8 тысячи платных парковочных мест. В перспективе на платный режим будет переведено порядка 5 тысяч машиномест. Расширение единого парковочного пространства предусмотрено в центральной части города, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что за первые три месяца этого года администрация Тюмени заработала на платных паркингах 24,7 миллиона рублей. За 2024 год мэрия намерена получить 90,2 миллиона рублей. В минувшем году доходы от платных парковок составили на платных парковках 86,9 миллиона рублей.