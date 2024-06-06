Готовьте денежки: власти сообщили о росте тарифов на платных паркингах в Тюмени

На сегодняшний день тарифы составляют от 25 до 45 рублей за час. Отметим, в настоящее время в областной столице организовано 2,8 тысячи платных парковочных мест. В перспективе на платный режим будет переведено порядка 5 тысяч машиномест. Расширение единого парковочного пространства предусмотрено в центральной части города, пишет РБК Тюмень.