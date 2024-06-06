nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

В Тюмени стоимость платных парковок подорожает до 50 рублей за час

Готовьте денежки: власти сообщили о росте тарифов на платных паркингах в Тюмени

6 июня 2024, 06:17
Фото: 1MI

В Тюмени стоимость платных парковок подорожает до 50 рублей за час

В ближайшее время цены будут увеличены на 5 рублей. Один час нахождения автомобиля на парковке обойдется от 20 до 50 рублей в зависимости от максимального уровня заполняемости паркинга.

На сегодняшний день тарифы составляют от 25 до 45 рублей за час. Отметим, в настоящее время в областной столице организовано 2,8 тысячи платных парковочных мест. В перспективе на платный режим будет переведено порядка 5 тысяч машиномест. Расширение единого парковочного пространства предусмотрено в центральной части города, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что за первые три месяца этого года администрация Тюмени заработала на платных паркингах 24,7 миллиона рублей. За 2024 год мэрия намерена получить 90,2 миллиона рублей. В минувшем году доходы от платных парковок составили на платных парковках 86,9 миллиона рублей.

Читайте также:
В небе над Тюменью пролетели спутники Илона Маска. ВИДЕОПопробуй, это круто. В Тобольске малолетняя закладчица подсаживала детей на вещества«Это экологическая угроза»: тюменцы собирают подписи против строительства автомойки
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Рост тарифов#Парковки#Платные парковки
Подпишитесь
Ишим на критическом уровне, Тура мелеет. Что происходит с тюменскими реками?
Вчера, 04:53
Наводнения и засуха! Тюменскую область ждут пугающие погодные перспективы
Вчера, 08:52
Подрался, выпил, с моста! История гибели 22-летнего тюменца шокировала весь город
Вчера, 09:50
Пытка адским пеклом! Крик души тюменки о невыносимости городской жизни в жару
Вчера, 07:11
«Это опасно для психического здоровья»: депутата ГД возмутили тюменские квадроберы
4 июня, 04:52
Держал оборону два дня: на СВО погиб мастер спорта из Тюмени
Вчера, 12:11
"