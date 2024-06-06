В небе над Тюменью пролетели спутники Илона Маска. ВИДЕО

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
«Это НЛО. Инопланетяне», — пришли к выводу очевидцы.
Однако все оказалось гораздо проще. Как пояснил «Нашему Городу» астроном обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов, в небе над Тюменью было ни что иное, как 20 мини-спутников системы Starlink, запущенных накануне с мыса Канаверал во Флориде компанией-разработчиком SpaceX, принаддежащей американскому предпринимателю Илону Маску.
«Первое время спутники летят паровозиком, а потом их разводят по своим орбитам. В Тюменской области можно наблюдать нечасто — видимость зависит от целевой орбиты», — пояснил Виталий Угренинов.
Ранее «Наш Город» писал, что жители в Тюмени в конце июня смогут наблюдать звездопад Июньские Боотиды. Его пик придется на 27–28 июня, когда в час будет падать до 100 метеоров.