В небе над Тюменью пролетели спутники Илона Маска. ВИДЕО

Однако все оказалось гораздо проще. Как пояснил «Нашему Городу» астроном обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов, в небе над Тюменью было ни что иное, как 20 мини-спутников системы Starlink, запущенных накануне с мыса Канаверал во Флориде компанией-разработчиком SpaceX, принаддежащей американскому предпринимателю Илону Маску.