За две недели минус 2 метра: уровень Туры продолжает катастрофически снижаться

В Ишиме в районе Ильинки вода убыла на 7 сантиметров (689 сантиметров), в Ишиме на 7 сантиметров (748 сантиметров), в Викулово на 8 сантиметров (986 сантиметров). В селе Абатское уровень воды снизился за последние сутки на 3 сантиметра — до отметки 10,25 метра, что все еще выше критической отметки в 960 сантиметров.