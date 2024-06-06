За две недели минус 2 метра: уровень Туры продолжает катастрофически снижаться

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
В Увате вода поднялась на 6 сантиметров — до 11,68 метра, в селе Демьянское на 4 сантиметра — до 963 сантиметров.
В Тоболе в районе Упорово уровень опустился на 6 сантиметров (748 сантиметров), в Ялуторовске — на 4 сантиметра (680 сантиметров), в Иевлево на 2 сантиметра (780 сантиметров).
В Ишиме в районе Ильинки вода убыла на 7 сантиметров (689 сантиметров), в Ишиме на 7 сантиметров (748 сантиметров), в Викулово на 8 сантиметров (986 сантиметров). В селе Абатское уровень воды снизился за последние сутки на 3 сантиметра — до отметки 10,25 метра, что все еще выше критической отметки в 960 сантиметров.
Что касается Тюмени, то Тура продолжается убывать быстрыми темпами — за последние сутки уровень воды снизился еще на 19 сантиметров и составляет 310 сантиметров выше нуля поста. Отметим, 20 мая уровень воды в Туре составлял 512 сантиметров — меньше чем за 20 дней вода в реке убыла более чем на 2 метра.