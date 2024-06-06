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Published Сегодня, 05:20

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Updated Сегодня, 05:22

Тюменцы собирают подписи против строительства автомойки на Широтной

«Это экологическая угроза»: тюменцы собирают подписи против строительства автомойки

6 июня 2024, 05:20
Фото: 1MI

Тюменцы собирают подписи против строительства автомойки на Широтной

Горожане уже создали петицию — за трое суток документ подписали более 400 жителей Восточного района и Войновки.

В петиции указано, что строительство автомойки ведется рядом с жилым домом по улице Широтной, 209, на расстоянии сотни метров. Согласно нормам СанПиН, автомобильные мойки с количеством постов от 2 до 5 отнесены к объектам IV класса опасности, для которого санитарно-защитная зона составляет 100 метров. На объектах с 1 постом санитарно-защитная зона должна быть не менее 50 метров.

Фото: change.org
«Автомойка строится вблизи жилого дома, профилактория „Светлый“ и водоема. Это не только нарушает покой жителей, но и представляет экологическую угрозу для окружающей среды. Строительство таких объектов рядом с жилыми районами может привести к загрязнению воздуха и воды, а также увеличению уровня шума», — отмечено в петиции.

«Наш Город» направил запрос в природоохранную прокуратуру. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят четыре новых подземных пешеходных перехода. Два из них, через улицу Мельникайте — в районе Котовского и Рижской, возведут до 2030 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Автомойка#Петиция
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