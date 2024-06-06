«Это экологическая угроза»: тюменцы собирают подписи против строительства автомойки

В петиции указано, что строительство автомойки ведется рядом с жилым домом по улице Широтной, 209, на расстоянии сотни метров. Согласно нормам СанПиН, автомобильные мойки с количеством постов от 2 до 5 отнесены к объектам IV класса опасности, для которого санитарно-защитная зона составляет 100 метров. На объектах с 1 постом санитарно-защитная зона должна быть не менее 50 метров.