«Это экологическая угроза»: тюменцы собирают подписи против строительства автомойки

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:22
В петиции указано, что строительство автомойки ведется рядом с жилым домом по улице Широтной, 209, на расстоянии сотни метров. Согласно нормам СанПиН, автомобильные мойки с количеством постов от 2 до 5 отнесены к объектам IV класса опасности, для которого санитарно-защитная зона составляет 100 метров. На объектах с 1 постом санитарно-защитная зона должна быть не менее 50 метров.
«Автомойка строится вблизи жилого дома, профилактория „Светлый“ и водоема. Это не только нарушает покой жителей, но и представляет экологическую угрозу для окружающей среды. Строительство таких объектов рядом с жилыми районами может привести к загрязнению воздуха и воды, а также увеличению уровня шума», — отмечено в петиции.
«Наш Город» направил запрос в природоохранную прокуратуру. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят четыре новых подземных пешеходных перехода. Два из них, через улицу Мельникайте — в районе Котовского и Рижской, возведут до 2030 года.