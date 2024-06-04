До 100 метеоров в час: в конце июня тюменцы увидят потрясающий звездопад

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В час будут падать до 100 метеоров. Метеоры полетят из созвездия Волопаса, которое находится слева от Большой Медведицы. Правда, наблюдению за «падающими звездами» может помешать полнолуние: из-за засветки от Луны метеоры будет сложнее увидеть, пишет «Новая Хакасия».
Ранее «Наш Город» писал, что в начале мая жители Тюменской области две ночи подряд наблюдали полярные сияния. Причиной возникновения редкого для региона природного явления стала мощная магнитная буря, произошедшая из-за вспышек на Солнце высочайшего класса Х.