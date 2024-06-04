До 100 метеоров в час: в конце июня тюменцы увидят потрясающий звездопад

Тюменцы увидят потрясающий звездопад в конце июня

Жители Тюменской области в июне смогут увидеть метеорный поток Июньские Боотиды. Этот звездопад происходит ежегодно в конце июня — начале июля. В этом году его пик будет достигнут 27 и 28 июня — в это время метеорный поток можно будет увидеть даже невооруженным глазом