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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Тюменцы увидят потрясающий звездопад в конце июня

До 100 метеоров в час: в конце июня тюменцы увидят потрясающий звездопад

4 июня 2024, 07:12
Фото: 1MI

Тюменцы увидят потрясающий звездопад в конце июня

Жители Тюменской области в июне смогут увидеть метеорный поток Июньские Боотиды. Этот звездопад происходит ежегодно в конце июня — начале июля. В этом году его пик будет достигнут 27 и 28 июня — в это время метеорный поток можно будет увидеть даже невооруженным глазом

В час будут падать до 100 метеоров. Метеоры полетят из созвездия Волопаса, которое находится слева от Большой Медведицы. Правда, наблюдению за «падающими звездами» может помешать полнолуние: из-за засветки от Луны метеоры будет сложнее увидеть, пишет «Новая Хакасия».

Ранее «Наш Город» писал, что в начале мая жители Тюменской области две ночи подряд наблюдали полярные сияния. Причиной возникновения редкого для региона природного явления стала мощная магнитная буря, произошедшая из-за вспышек на Солнце высочайшего класса Х.

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