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Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

В Тюмени вакансии дворников и врачей вошли с список самых низкоконкурентных

На какую работу легче всего устроиться тюменцам?

4 июня 2024, 05:58
Фото: 1MI

В Тюмени вакансии дворников и врачей вошли с список самых низкоконкурентных

Эксперты озвучили список самых низкоконкурентных вакансий июня. Первое место занимают вакансии дворников — на 1 предложение о работе приходится лишь 0,5 резюме.

На втором и третьем местах находятся врачи и главврачи — 0,7 и 0,8 резюме на вакансию соответственно. Также в топ-5 неконкурентных вакансий входят вакансии пекарей (кондитеров, поваров) — одно резюме на вакансию, а также токари, шлифовщики и фрезеровщики — 1,1 резюме на предложение.

Что касается заработной платы, то дворникам в Тюмени готовы платить от 25 до 43,6 тысячи рублей, врачам и главным врачам — от 70 до 137,9 тысячи рублей, поварам и кондитерам — от 30 до 65 тысяч, токарям, фрезеровщикам — от 60 до 330 тысяч рублей.

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В целом в Тюменской области в начале июня в среднем на одну вакансию приходится 3,7 резюме, что совпадает с показателями в январе этого года и свидетельствует об умеренной конкуренции на рынке труда, сообщили аналитики hh.ru.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область не вошла в десятку российских регионов по уровню благосостояния семей и заняла 11 место. Лидирующие позиции достались Ямалу, Москве и Югре.

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