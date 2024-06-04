На какую работу легче всего устроиться тюменцам?

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На втором и третьем местах находятся врачи и главврачи — 0,7 и 0,8 резюме на вакансию соответственно. Также в топ-5 неконкурентных вакансий входят вакансии пекарей (кондитеров, поваров) — одно резюме на вакансию, а также токари, шлифовщики и фрезеровщики — 1,1 резюме на предложение.
Что касается заработной платы, то дворникам в Тюмени готовы платить от 25 до 43,6 тысячи рублей, врачам и главным врачам — от 70 до 137,9 тысячи рублей, поварам и кондитерам — от 30 до 65 тысяч, токарям, фрезеровщикам — от 60 до 330 тысяч рублей.
В целом в Тюменской области в начале июня в среднем на одну вакансию приходится 3,7 резюме, что совпадает с показателями в январе этого года и свидетельствует об умеренной конкуренции на рынке труда, сообщили аналитики hh.ru.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область не вошла в десятку российских регионов по уровню благосостояния семей и заняла 11 место. Лидирующие позиции достались Ямалу, Москве и Югре.