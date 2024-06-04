На какую работу легче всего устроиться тюменцам?

Что касается заработной платы, то дворникам в Тюмени готовы платить от 25 до 43,6 тысячи рублей, врачам и главным врачам — от 70 до 137,9 тысячи рублей, поварам и кондитерам — от 30 до 65 тысяч, токарям, фрезеровщикам — от 60 до 330 тысяч рублей.