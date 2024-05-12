Вторую ночь подряд: тюменское небо вновь озарило полярное сияние. ФОТО

Тюменское небо вновь озарило полярное сияние

Жители Тюменской области сегодня ночью новь смогли насладиться красотой полярного сияния. Сильнейшая за последние 20 лет магнитная буря, обрушившаяся на Землю, привела к возникновению сияний по всей России.