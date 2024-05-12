Вторую ночь подряд: тюменское небо вновь озарило полярное сияние. ФОТО

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
«"Банкет» продолжается. Геомагнитная буря, породившая полярные сияния этой ночью, продолжается. Более того, она в самом разгаре! Мощность бури рекордная за последние 20 лет. Солнце продолжает выдавать вспышки высшего балла», — сообщали накануне тюменские астрономы.
Полярное сияние сегодня ночью наблюдали жители Омутинского, Бердюжского, Юргинского, Тюменского районов, Тюмени и т. д.
Напомним, мощная магнитная буря обрушилась на Землю вечером 10 мая. Накануне утром геомагнитная активность достигла максимальных значений. Сегодня в течение дня ожидается жесткий геомагнитный шторм силой 7 баллов. 13 мая магнитное поле будет также неспокойным — сила магнитной бури составит 6 баллов.