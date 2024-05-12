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Published Сегодня, 04:19

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Updated Сегодня, 04:21

Тюменское небо вновь озарило полярное сияние

Вторую ночь подряд: тюменское небо вновь озарило полярное сияние. ФОТО

12 мая 2024, 04:19
Фото: ВК Старая Башня

Тюменское небо вновь озарило полярное сияние

Жители Тюменской области сегодня ночью новь смогли насладиться красотой полярного сияния. Сильнейшая за последние 20 лет магнитная буря, обрушившаяся на Землю, привела к возникновению сияний по всей России.
«"Банкет» продолжается. Геомагнитная буря, породившая полярные сияния этой ночью, продолжается. Более того, она в самом разгаре! Мощность бури рекордная за последние 20 лет. Солнце продолжает выдавать вспышки высшего балла», — сообщали накануне тюменские астрономы.
Фото: тг-канал Тюмень

Полярное сияние сегодня ночью наблюдали жители Омутинского, Бердюжского, Юргинского, Тюменского районов, Тюмени и т. д.

Омутинский районОмутинский район
район деревни Криводаново-Мальковорайон деревни Криводаново-Мальково
район села Каскарарайон села Каскара
Фото: Темы Тюмени

Напомним, мощная магнитная буря обрушилась на Землю вечером 10 мая. Накануне утром геомагнитная активность достигла максимальных значений. Сегодня в течение дня ожидается жесткий геомагнитный шторм силой 7 баллов. 13 мая магнитное поле будет также неспокойным — сила магнитной бури составит 6 баллов.

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