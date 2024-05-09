Двойной удар: на Тюмень обрушатся непогода и мощная магнитная буря

Сила геоударов будет достигать 5 баллов. Неспокойным магнитное поле будет оставаться в течение двух дней — 10 и 11 мая. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия — головные боли, скачки артериального давления, депрессивные состояния, упадок сил. В связи с этим метеочувствительным людям рекомендуют в дни магнитных бурь больше отдыхать, проводить времени на свежем воздухе, отказаться от тяжелой пищи, алкоголя и сигарет.