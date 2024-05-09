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На Тюмень 10 мая обрушится мощная магнитная буря

Двойной удар: на Тюмень обрушатся непогода и мощная магнитная буря

9 мая 2024, 08:32
Фото: 1MI

На Тюмень 10 мая обрушится мощная магнитная буря

15 мощных вспышек на Солнце зарегистрировали ученые в среду, 8 мая. Две из них оказались высочайшего класса Х, сообщили в Институте прикладной геофизики.

По информации специалистов, это самый сильный выброс энергии, зарегистрированный с начала мая. Результатом активности на Солнце станет мощная магнитная буря, которая обрушится на Землю 10 мая.

Сила геоударов будет достигать 5 баллов. Неспокойным магнитное поле будет оставаться в течение двух дней — 10 и 11 мая. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия — головные боли, скачки артериального давления, депрессивные состояния, упадок сил. В связи с этим метеочувствительным людям рекомендуют в дни магнитных бурь больше отдыхать, проводить времени на свежем воздухе, отказаться от тяжелой пищи, алкоголя и сигарет.

Испытание для всех: график магнитных бурь на май 2024
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Следующая магнитная буря ожидается 22 мая. Ее сила составит 4 балла.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня во второй половине дня ожидаются ливневые дожди, грозы, град и усиление ветра до 25 м/с. В Тюмени метеорологи обещают грозу после двух часов дня.

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