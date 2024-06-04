Экс-губернатор Тюменской области сменит Турчака на посту секретаря генсовета «ЕР»

В марте 2005 года Якушев занял должность ио главы администрации Тюмени. Правда, на данном посту поработал всего несколько месяцев — в ноябре 2005 года, после того, как Сергей Собянин возглавил администрацию президента РФ, был назначен губернатором Тюменской области. В должности главы региона работал до 2018 года. На всенародных выборах за него проголосовали 87% избирателей.