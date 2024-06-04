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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:40

Полпред в УрФО Якушев может стать секретарем генсовета «Единой России»

Экс-губернатор Тюменской области сменит Турчака на посту секретаря генсовета «ЕР»

4 июня 2024, 06:38
Фото: 1MI

Полпред в УрФО Якушев может стать секретарем генсовета «Единой России»

Полпред президента России в Уральском федеральном округе, экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев может занять должность секретаря генсовета партии «Единая Россия».

По словам источников, близких к администрации президента, бывший губернатор тюменского региона является главным кандидатом на кресло секретаря генсовета, пишут «Ведомости». Инсайдеры отмечают, что Якушев — «человек системный, понимает работу партии, и, вероятнее всего, при нем сохранится костяк партии».

Ранее занимавший этот пост Андрей Турчак, вероятнее всего, займет должность губернатора Республики Алтай, а Олег Хорохордин, действующий глава Республики, уйдет в отставку.

О новом назначении Якушева официально должен будет объявить председатель партии Дмитрий Медведев. Когда это произойдет — пока информации нет.

Отметим, Владимиру Якушеву 55 лет. Он родился в Башкирии. В детстве вместе с родителями переехал в Надым, где начал карьерный роств финансовой сфере. В 1993 году Якушев стал юрисконсультом Западно-Сибирского коммерческого банка, через пять лет был назначен президентом банка.

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В марте 2005 года Якушев занял должность ио главы администрации Тюмени. Правда, на данном посту поработал всего несколько месяцев — в ноябре 2005 года, после того, как Сергей Собянин возглавил администрацию президента РФ, был назначен губернатором Тюменской области. В должности главы региона работал до 2018 года. На всенародных выборах за него проголосовали 87% избирателей.

В мае 2018 года Владимир Якушев подал в отставку и назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В ноябре 2020 года был освобожден от занимаемой должности министра и назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце июня депутаты городской думы выберут нового главу города. Руслан Кухарук, ранее занимавший кресло мэра, 30 мая подал в отставку и был назначен на должность врио губернатора Югры.

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