Гостевой дом сгорел в Абалаке. ВИДЕО

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
На место происшествия были направлены пять единиц техники и 13 человек личного состава МЧС по Тюменской области. В одиннадцатом часу вечера пожар был ликвидирован. Общая площадь возгорания составила порядка 70 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.
Причины возникновения огня выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 5 апреля действует особый противопожарный режим. Он установлен до 26 июня. Запрещено разведение открытого огня, сжигание мусора и сухостоя.
За последние двое суток на территории региона произошло 17 ландшафтных и 1 лесной пожар. В целом с начала сезона зарегистрировано 268 ландшафтных и 25 лесных пожаров.