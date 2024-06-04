Гостевой дом сгорел в Абалаке. ВИДЕО

На место происшествия были направлены пять единиц техники и 13 человек личного состава МЧС по Тюменской области. В одиннадцатом часу вечера пожар был ликвидирован. Общая площадь возгорания составила порядка 70 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.