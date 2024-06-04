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В Абалаке загорелся туркомплекс «Белая сова»

Гостевой дом сгорел в Абалаке. ВИДЕО

4 июня 2024, 05:27
Фото: 1MI

В Абалаке загорелся туркомплекс «Белая сова»

Серьезный пожар произошел в понедельник вечером на территории туристического комплекса «Белая сова» в тобольском селе Абалак. Около восьми часов вечера там загорелся один из гостевых домов.

На место происшествия были направлены пять единиц техники и 13 человек личного состава МЧС по Тюменской области. В одиннадцатом часу вечера пожар был ликвидирован. Общая площадь возгорания составила порядка 70 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.

Видео: МЧС

Причины возникновения огня выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 5 апреля действует особый противопожарный режим. Он установлен до 26 июня. Запрещено разведение открытого огня, сжигание мусора и сухостоя.

За последние двое суток на территории региона произошло 17 ландшафтных и 1 лесной пожар. В целом с начала сезона зарегистрировано 268 ландшафтных и 25 лесных пожаров.

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