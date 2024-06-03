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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

В Тюмени объявили повышенный класс пожарной опасности

В Тюмени объявили повышенный класс пожарной опасности

3 июня 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney
Повышенный класс пожарной опасности четвертой степени установлен в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Четвертый класс говорит о том, что пожарная опасность в городе находится на высоком уровне. Согласно градации, хуже обстановка может быть только при пятом классе, который относится к чрезвычайной ситуации.

«Уважаемые тюменцы! По данным Тюменского Гидрометцентра, с 3 по 5 июня ожидается сильный ветер. В городе установлен 4-й класс пожарной опасности. Поэтому внимательно и серьезно относитесь к противопожарной безопасности», — говорится в сообщении мэрии.

Отметим, что врио главы областной столицы Петр Вагин провел селекторное совещание с руководителями обслуживающих организаций по вопросам пожарной безопасности. За прошедшие сутки в областной столице было зафиксировано три пожара, четыре загорания травы на площади 95 гектаров. Основной причиной остаётся неосторожное обращение с огнём.

Ранее «Наш город» сообщал, что ландшафтный пожар произошел рядом с тюменским СНТ.

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