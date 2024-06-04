Действовал по указке мошенников из Украины: тюменца-поджигателя храма задержали

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
С какой целью он совершил поджог — в настоящее время выясняют следователи. По данным тг-канала Mash, тюменец стал жертвой телефонных мошенников из Украины — за поджог ему пообещали вернуть деньги, которые были у него похищены со счетов.
Отметим, что ранее на аналогичную удочку мошенников попался студент-мигрант из Тобольска. Молодой человек во время выборов президента России пришел на избирательный участок в гимназию Лицмана и взорвал там петарду. Правда, его тут же задержали. Кроме того, от петарды он получил травму руки.
22-летний молодой человек пояснил, что пошел на такой шаг по указке мошенников. Студент рассказал, что перевел на счета мошенников порядка 1,8 миллиона рублей, которые взял в кредит. Аферисты пообещали ему вернуть деньги, но при одном условии — необходимо взорвать петарду на избирательном участке.