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Updated Сегодня, 04:28

В Тюмени задержали мужчину, бросившего «коктейль Молотова» в храм

Действовал по указке мошенников из Украины: тюменца-поджигателя храма задержали

4 июня 2024, 04:08
Фото: 1MI

В Тюмени задержали мужчину, бросившего «коктейль Молотова» в храм

Тюменские полицейские задержали вандала, пытавшегося поджечь храм в областной столице при помощи бутылок с зажигательной смесью. Как рассказали «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области, поджигателем оказался 43-летний тюменец.

С какой целью он совершил поджог — в настоящее время выясняют следователи. По данным тг-канала Mash, тюменец стал жертвой телефонных мошенников из Украины — за поджог ему пообещали вернуть деньги, которые были у него похищены со счетов.

Видео: ЧС Тюмень

Отметим, что ранее на аналогичную удочку мошенников попался студент-мигрант из Тобольска. Молодой человек во время выборов президента России пришел на избирательный участок в гимназию Лицмана и взорвал там петарду. Правда, его тут же задержали. Кроме того, от петарды он получил травму руки.

22-летний молодой человек пояснил, что пошел на такой шаг по указке мошенников. Студент рассказал, что перевел на счета мошенников порядка 1,8 миллиона рублей, которые взял в кредит. Аферисты пообещали ему вернуть деньги, но при одном условии — необходимо взорвать петарду на избирательном участке.

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