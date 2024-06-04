Действовал по указке мошенников из Украины: тюменца-поджигателя храма задержали

Отметим, что ранее на аналогичную удочку мошенников попался студент-мигрант из Тобольска. Молодой человек во время выборов президента России пришел на избирательный участок в гимназию Лицмана и взорвал там петарду. Правда, его тут же задержали. Кроме того, от петарды он получил травму руки.