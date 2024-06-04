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Updated Сегодня, 05:16

Администрация Тюмени ввела ограничения скорости для самокатов в 100 зонах

Из-за дорожных конфликтов, в Тюмени ввели ограничения для самокатчиков

4 июня 2024, 05:14
Фото: 1MI

Администрация Тюмени ввела ограничения скорости для самокатов в 100 зонах

Тюменские власти увеличили количество медленных зон для электросамокатов, взятых в аренду. Ограничения до 10 км/ч теперь действуют на территории паркингов у торговых центров, где зачастую возникают конфликтные ситуации между автомобилистами и пользователями СИМ.

В настоящее время в списке медленных зон в Тюмени, где скорость ограничена до 5 и 10 км/ч, — 100 мест. Запрет на использование электросамокатов действует на 32 зонах. Для сравнения, годом ранее медленных зон в областной столице насчитывалось 65, запрещено использовать самокаты было в 30 зонах.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличили размеры штрафов для самокатчиков, нарушающих правила дорожного движения. Суммы варьируются от 500 рублей до 150 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Ограничения#Электросамокаты
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