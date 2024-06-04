Из-за дорожных конфликтов, в Тюмени ввели ограничения для самокатчиков

В настоящее время в списке медленных зон в Тюмени, где скорость ограничена до 5 и 10 км/ч, — 100 мест. Запрет на использование электросамокатов действует на 32 зонах. Для сравнения, годом ранее медленных зон в областной столице насчитывалось 65, запрещено использовать самокаты было в 30 зонах.