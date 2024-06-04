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Published Сегодня, 04:52

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В Тюмени прошло собрание подростков-квадроберов, имитирующих повадки животных

«Это опасно для психического здоровья»: депутата ГД возмутили тюменские квадроберы

4 июня 2024, 04:52
Фото: ВК Квадробика•Терианы

В Тюмени прошло собрание подростков-квадроберов, имитирующих повадки животных

Собрание детей-квадроберов прошло накануне в Тюмени в сквере «Березовая роща». Дети в масках животных бегали и играли в парке, имитируя повадки братьев наших меньших. Ничего предосудительного они не делали.
Сюжет
Дети

Правда, на встрече квадроберов присутствовали сотрудники полиции — представители правоохранительных органов опрашивали детей.

Несмотря на мирные игры юных тюменцев, горожане к такому увлечению отнеслись с опаской. И высказали предположение о том, что движение квадроберов является очередной сектой.

Высказала свои опасения и депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Политик заявила, что направит запрос в правоохранительные органы Тюменской области с просьбой разобраться в ситуации.

«Совершенно точно это опасно для психического здоровья детей. С этим нужно бороться!» — сообщила Буцкая.

Отметим, в Тюмени субкультура квадробика появилась относительно недавно. В настоящее время в группе состоят немногим более сотни детей в возрасте до 16 лет. Руководителем является 16-летний молодой человек, который называет себя Атласом.

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А зародилось движение квадробика в Японии в 2008 году — после того, как спринтер Кеничи Ито установил рекорд, пробежав на четвереньках стометровую дистанцию за 18,58 секунды. По сути квадробика — это неофициальный вид спорта, в котором люди перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных.

Во время занятий квадробикой спортсены используют маски и накладные хвосты, изображая кошек, рысей, львов и т. д. С одной стороны, это непростая акробатика, похожая чем-то на движения паркурщиков, которая обеспечивает равномерную нагрузку на все части тела. Однако с другой — данное увлечение порой перерастает в неадекватное поведение.

К примеру, соседнем регионе, Ямало-Ненецком автономном округе, в Ноябрьске девочка в маске кошки напала на мирно гулящих на площадке детей и избила их палкой.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне 43-летний мужчина поджег храм, забросав его несколькими бутылками с коктейлем Молотова. Вандала уже задержали. В настоящее время с ним работают следователи.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Спорт#Тюмень#Дети#Тюменская область#Животные#Новости тюмени#Субкультура
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