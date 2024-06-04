«Это опасно для психического здоровья»: депутата ГД возмутили тюменские квадроберы

Во время занятий квадробикой спортсены используют маски и накладные хвосты, изображая кошек, рысей, львов и т. д. С одной стороны, это непростая акробатика, похожая чем-то на движения паркурщиков, которая обеспечивает равномерную нагрузку на все части тела. Однако с другой — данное увлечение порой перерастает в неадекватное поведение.