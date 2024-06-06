Из-за оттока мигрантов тюменским строителям подняли зарплаты

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
На 33%, до 100 тысяч рублей, работодатели подняли заработок сварщикам, на 30%, до 105 тысяч рублей, монтажникам. У инженеров, прорабов и электромонтажников за последний год заработок увеличился от 11 до 25% — до 64 тысяч, 90,7 тысячи и 62,5 тысячи рублей соответственно.
Эксперты поясняют, что увеличению заработка способствовали высокие уровень спроса и дефицит кадров. В 2023 году в данной отрасли была зафиксирован самый большой прирост предложений — 59%.
«Соискательская активность по-прежнему низкая — как из-за демографической ямы 90-х, когда на рынок не выходит нужное количество специалистов, так и из-за конкуренции между работодателями, которые активно переманивают сотрудников более выгодными зарплатными предложениями. Кроме того, из сферы строительства в прошлом году ушло много мигрантов — иностранцам пришлось вернуться в родные города из-за колебания курса валют и невыгодности переводов заработанных средств», — сообщили аналитики РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в перечень самых низкоконкурентных вакансий июня вошли дворники, врачи и главврачи. На одно предложение приходится менее 1 резюме.