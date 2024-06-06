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Updated Сегодня, 04:55

В Тюменской области из-за оттока мигрантов зарплаты строителей выросли на 35%

Из-за оттока мигрантов тюменским строителям подняли зарплаты

6 июня 2024, 04:53
Фото: 1MI

В Тюменской области из-за оттока мигрантов зарплаты строителей выросли на 35%

У тюменских строителей выросли зарплаты. За год медианная заработная плата в данной отрасли возросла на 27%. При этом наибольшее повышение зарплат было зарегистрировано у слесарей сантехников — на 35%, до 85 тысяч рублей. Такие данные представили аналитики «Зарплаты.ру».

На 33%, до 100 тысяч рублей, работодатели подняли заработок сварщикам, на 30%, до 105 тысяч рублей, монтажникам. У инженеров, прорабов и электромонтажников за последний год заработок увеличился от 11 до 25% — до 64 тысяч, 90,7 тысячи и 62,5 тысячи рублей соответственно.

Эксперты поясняют, что увеличению заработка способствовали высокие уровень спроса и дефицит кадров. В 2023 году в данной отрасли была зафиксирован самый большой прирост предложений — 59%.

«Соискательская активность по-прежнему низкая — как из-за демографической ямы 90-х, когда на рынок не выходит нужное количество специалистов, так и из-за конкуренции между работодателями, которые активно переманивают сотрудников более выгодными зарплатными предложениями. Кроме того, из сферы строительства в прошлом году ушло много мигрантов — иностранцам пришлось вернуться в родные города из-за колебания курса валют и невыгодности переводов заработанных средств», — сообщили аналитики РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в перечень самых низкоконкурентных вакансий июня вошли дворники, врачи и главврачи. На одно предложение приходится менее 1 резюме.

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