Из-за оттока мигрантов тюменским строителям подняли зарплаты

На 33%, до 100 тысяч рублей, работодатели подняли заработок сварщикам, на 30%, до 105 тысяч рублей, монтажникам. У инженеров, прорабов и электромонтажников за последний год заработок увеличился от 11 до 25% — до 64 тысяч, 90,7 тысячи и 62,5 тысячи рублей соответственно.