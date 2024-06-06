Попробуй, это круто. В Тобольске малолетняя закладчица подсаживала детей на вещества

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Информацию об утверждении обвинения передает прокуратура Тобольска. Установлено, что 17-летняя закладчица нашла эту работу в интернете, а после нескольких успешных раскладов продвинулась по службе — став фасовщиком. Ей работодатели передали пакет с веществами общим весом в 131 грамм. После этого ее задержала полиция.
Кроме того, выяснилось, что закладчица сама является наркоманкой, а в свободное от работы время склонила к употреблению двух своих малолетних знакомых, рассказав о том, какое приятное ощущение дают наркотики. В результате у одного из потерпевших тоже сформировалась зависимость.
Дело передали в суд, грозит закладчице до 15 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось о закладчице из Перми с 16 килограммами наркотиков, ее задержали под Тюменью.