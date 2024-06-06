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Updated Сегодня, 05:56

В Тобольске малолетняя закладчица подсаживала детей на вещества

Попробуй, это круто. В Тобольске малолетняя закладчица подсаживала детей на вещества

6 июня 2024, 05:45
Фото: 1MI

В Тобольске малолетняя закладчица подсаживала детей на вещества

Прокуратура Тобольска утвердила обвинительное заключение в отношении малолетней закладчицы, подсаживающей на наркотики своих сверстников, давая им вещества на пробу из тайников-закладок

Информацию об утверждении обвинения передает прокуратура Тобольска. Установлено, что 17-летняя закладчица нашла эту работу в интернете, а после нескольких успешных раскладов продвинулась по службе — став фасовщиком. Ей работодатели передали пакет с веществами общим весом в 131 грамм. После этого ее задержала полиция.

Кроме того, выяснилось, что закладчица сама является наркоманкой, а в свободное от работы время склонила к употреблению двух своих малолетних знакомых, рассказав о том, какое приятное ощущение дают наркотики. В результате у одного из потерпевших тоже сформировалась зависимость.

Дело передали в суд, грозит закладчице до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось о закладчице из Перми с 16 килограммами наркотиков, ее задержали под Тюменью.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Наркотики#Закладка
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