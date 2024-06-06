Попробуй, это круто. В Тобольске малолетняя закладчица подсаживала детей на вещества

Кроме того, выяснилось, что закладчица сама является наркоманкой, а в свободное от работы время склонила к употреблению двух своих малолетних знакомых, рассказав о том, какое приятное ощущение дают наркотики. В результате у одного из потерпевших тоже сформировалась зависимость.