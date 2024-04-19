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Житель Тюмени прятал в торговом центре рюкзак с наркотиками

В торговом центре в Тюмени нашли рюкзак с наркотиками

19 апреля 2024, 04:59
Фото: 1MI

Житель Тюмени прятал в торговом центре рюкзак с наркотиками

Полицейские задержали владельца рюкзака. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В отдел полиции в Тюмени поступила информация о том, что один из местных жителей планирует распространить в городе крупную партию наркотиков. Стражи порядка задержали 44-летнего тюменца в одном из торговых центров.

Мужчина признался, что оставил свой рюкзак с наркотиками в камере хранения. Помимо запрещенных веществ, в рюкзаке были обнаружены фасовочные пакеты, электронные весы, изолента и канцелярский нож.

Фото: УМВД России по Тюменской области

Эксперты установили, что изъятое вещество является «солью» общей массой около 350 граммов. Мужчина планировал расфасовать наркотик на мелкие дозы и сбыть через тайники.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических веществ в особо крупном размере. Ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени задержали наркокурьера с почти килограммовой партией веществ. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Наркотики#Тюрьма#Наркопреступления#Торговые центры
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