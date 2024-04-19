В торговом центре в Тюмени нашли рюкзак с наркотиками

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
В отдел полиции в Тюмени поступила информация о том, что один из местных жителей планирует распространить в городе крупную партию наркотиков. Стражи порядка задержали 44-летнего тюменца в одном из торговых центров.
Мужчина признался, что оставил свой рюкзак с наркотиками в камере хранения. Помимо запрещенных веществ, в рюкзаке были обнаружены фасовочные пакеты, электронные весы, изолента и канцелярский нож.
Эксперты установили, что изъятое вещество является «солью» общей массой около 350 граммов. Мужчина планировал расфасовать наркотик на мелкие дозы и сбыть через тайники.
В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических веществ в особо крупном размере. Ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени задержали наркокурьера с почти килограммовой партией веществ. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.