Собирались регулярно: Тюменские полицейские накрыли наркопритон в жилом доме

При задержании в самой квартире оказался ее владелец, его сожительница и три «гостя», пришедших расслабиться. В ходе обыска полицейские нашли шприцы и неразведенный наркотики, купленные, по словам задержанных, для употребления.



Как рассказал владелец квартиры, сдает он ее регулярно всем желающим наркоманам в обмен на вещества и алкоголь. Сам употребляет более 10 лет и при этом сам имеет целый ворох судимостей: среди них угон авто, хранение наркотиков и незаконная постановка на учет иностранного гражданина. Расследование дела продолжается.