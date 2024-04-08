Собирались регулярно: Тюменские полицейские накрыли наркопритон в жилом доме

Posted Вчера, 10:47
Published Вчера, 10:47
Modified Вчера, 10:56
Updated Вчера, 10:56
В Тюмени полицейские накрыли организованный наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе УВМД по Тюменской области. Как выяснилось, эта квартира для наркоманов сдается хозяином жилища.
При задержании в самой квартире оказался ее владелец, его сожительница и три «гостя», пришедших расслабиться. В ходе обыска полицейские нашли шприцы и неразведенный наркотики, купленные, по словам задержанных, для употребления.
Как рассказал владелец квартиры, сдает он ее регулярно всем желающим наркоманам в обмен на вещества и алкоголь. Сам употребляет более 10 лет и при этом сам имеет целый ворох судимостей: среди них угон авто, хранение наркотиков и незаконная постановка на учет иностранного гражданина. Расследование дела продолжается.