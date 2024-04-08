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Posted Вчера, 10:47

Published Вчера, 10:47

Modified Вчера, 10:56

Updated Вчера, 10:56

Собирались регулярно: Тюменские полицейские накрыли наркопритон в жилом доме

Собирались регулярно: Тюменские полицейские накрыли наркопритон в жилом доме

8 апреля 2024, 10:47
Фото: 1MI

Собирались регулярно: Тюменские полицейские накрыли наркопритон в жилом доме

Как выяснилось, квартиру владелец наркоманам сдавал постоянно, да и сам был не против употребить.

В Тюмени полицейские накрыли организованный наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе УВМД по Тюменской области. Как выяснилось, эта квартира для наркоманов сдается хозяином жилища.

При задержании в самой квартире оказался ее владелец, его сожительница и три «гостя», пришедших расслабиться. В ходе обыска полицейские нашли шприцы и неразведенный наркотики, купленные, по словам задержанных, для употребления.

Как рассказал владелец квартиры, сдает он ее регулярно всем желающим наркоманам в обмен на вещества и алкоголь. Сам употребляет более 10 лет и при этом сам имеет целый ворох судимостей: среди них угон авто, хранение наркотиков и незаконная постановка на учет иностранного гражданина. Расследование дела продолжается.

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