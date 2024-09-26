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Арест

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Сентябрь
Тюменский форсаж. Сотрудники ГИБДД задержали лихача, перевернувшегося на машине
26 сентября, 08:34
Экс-заместителя мэра Тюмени отправили под арест
Тюменского предпринимателя и экс-заместителя мэра города Сергея Роженцева отправили в СИЗО до 18 ноября. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве.
24 сентября, 03:48
Тюменскому программисту грозит 8 лет тюрьмы за госизмену
19 сентября, 04:58
Август
Директору Тюменского драмтеатра Осинцеву продлили срок ареста
Под домашним арестом подозреваемый в мошенничестве руководитель Драмтеатра останется до 27 октября. Такое решение вынес Ленинский районный суд города по итогам рассмотрения ходатайства следователя о продлении срока содержания под арестом.
23 августа, 06:36
Украла 104 миллиона: задержана глава тюменской компании-банкрота
21 августа в Тюмени была задержана руководитель ООО «Сибстройтранс». Согласно информации Rusprofile, учредителем компании является Наталья Сысоева.
22 августа, 12:44
Сергея Осинцева, арестованного за мошенничество, не стали увольнять из Драмтеатра
Арестованный по подозрению в мошенничестве Сергей Осинцев на данный момент не уволен с должности руководителя Тюменского драматического театра. Об этом сообщил источник, близкий к Тюменскому концертно—театральному объединению.
7 августа, 05:36
Афишу с портретом арестованного директора Осинцева выпустили в Тюменском драмтеатре
Афишу, на которой размещен портрет арестованного за мошенничество директора Тюменского драмтеатра Сергея Осинцева, выпустил коллектив учреждения. Об этом сообщили источники, близкие к Тюменскому концертно-театральному объединению.
3 августа, 06:14
Замгубернатора Тюменской области Вахрин признался во взяточничестве
Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и глава девелоперской компании СЗ «Восток Девелопмент» Алексей Гоцык, задержанные по статье УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере», признали свою вину.
3 августа, 03:45
Наконец-то дома. Тюменец, сидевший на задержанном в Иране судне, вернулся домой
Тюменский моряк Тимофей Колчанов, который находился на задержанном в Ормузском проливе судне, вернулся домой. Он находился в плену с апреля.
2 августа, 12:52
Июль
Обвиняемый во взяточничестве замгубернатора Вахрин объявил себя жертвой преследования
Замгубернатора Тюменской области заявил, что выдвинутые в его сторону обвинения необоснованны. Он связал свое уголовное дело с его антикоррупционной деятельностью на посту.
23 июля, 03:50
Помогут в деле. Тюменский депкульт будет сотрудничать со следствием в деле Осинцева
Тюменский Департамент культуры сообщил, что готов помогать следствию в деле задержанного худрука драматического театра Сергея Осинцева.
19 июля, 13:28
Директора Тюменского драмтеатра арестовали. Что будет с гастролями?
Руководитель Тюменского драматического театра Сергей Осинцев был арестован 18 июля. Он подозревается в мошенничестве на 14 миллионов рублей.
19 июля, 09:16
Мосгорсуд оставил тюменского предпринимателя Гоцыка в СИЗО
Фигурант по делу о даче взятки заместителю губернатора Тюменской области останется под стражей. Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Алексея Гоцыка.
16 июля, 07:38
Схема раскрыта! Сотрудники ФСБ в Тюмени пресекли канал нелегальной миграции
11 июля, 14:30
Моор временно приостановил полномочия арестованного замгубернатора Вахрина
Полномочия арестованного за взятку замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина временно приостановлены до 6 августа. Данная информация опубликована на сайте правительства Тюменской области.
5 июля, 04:23
Арестованные за взятку бизнесмен Гоцык и замгубернатора Вахрин пытались сбежать
Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и глава девелоперской компании СЗ «Восток Девелопмент» Алексей Гоцык, задержанные по статье УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере», пытались сбежать из России.
4 июля, 07:54
Сына депутата Тюменской облдумы арестовали в Москве за взятку
Басманный суд Москвы отправил под стражу исполнительного директора проекта «Проектстройсервис» Григория Нака. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статье УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере».
4 июля, 05:43
Июнь
С арестованного тюменского депутата досрочно сняли полномочия
Депутат Тюменской городской Думы Андрей Ким подозревается в получении взятки. На данный момент он находится под арестом.
27 июня, 09:26
Итоги недели: арест замгубернатора области, пропавшие в лесу дети, поджог храма
9 июня, 12:39
Мусорная реформа, брат-убийца, рост тарифов ЖКХ, грабежи и дружба с Моором. Чем известны арестованные в Москве Вахрин и Гоцык
9 июня, 04:54

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