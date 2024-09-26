Сергея Осинцева, арестованного за мошенничество, не стали увольнять из Драмтеатра

Арестованный по подозрению в мошенничестве Сергей Осинцев на данный момент не уволен с должности руководителя Тюменского драматического театра. Об этом сообщил источник, близкий к Тюменскому концертно—театральному объединению.