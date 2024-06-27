В Тюмени выбрали нового мэра

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:23
На кресло градоначальника претендовали четыре кандидата — новоизбранный глава Тюмени Максим Афанасьев, замначальника ГУС Тюменской области Алексей Майер, представители партий ЛДПР Максим Долматов и партии «Коммунисты России» Динар Абукин.
За Афанасьева проголосовали 31 депутат из присутствующих 32. Один бюллетень был признан недействительным. Кроме того, кандидатуру Афанасьева поддержали фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия».
Напомним, Максиму Афанасьеву 46 лет. Более 25 лет работает в органах местного самоуправления, из которых 20 лет в администрации Тюмени.
«Мои учителя — Степан Киричук, Владимир Якушев, Евгений Куйвашев, Александр Моор. Работа в команде, преемственность целей и проектов для меня не просто слова — это главный принцип, позволяющий добиться нужного результата», — сообщил Максим Афанасьев в своем выступлении на заседании Тюменской городской Думы.
По его словам, в годы работы в администрации Тюмени были приняты ряд значимых проектов, которые сегодня тиражируются по всей России. В их числе — проекты в сфере благоустройства, грантовой поддержки, градостроительства и т. д.
«Тюмень стабильно на протяжении последних лет входит в число лучших российских городов по качеству жизни, в том числе по качеству автомобильных дорог. И без диалога с населением этих результатов было бы невозможно добиться», — подчеркнул Афанасьев.
И добавил, что сохранение привычного ритма жизни Тюмени, обеспечение реализации программа развития областной столицы, помощь тем, кому нужна поддержка — в числе приоритетных задач.
Ранее «Наш Город» писал, что Максима Афанасьева изначально называли главным претендентом на кресло главы Тюмени. На этой неделе инсайдеры сообщили, что сотрудникам администрации города уже озвучили имя нового мэра, а его кандидатура согласована на всех уровнях.