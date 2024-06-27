Похорошеет Тюмень при Афанасьеве? Похорошеет Афанасьев в Тюмени? Портрет нового мэра

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:18
Максим Афанасьев — коренной тюменец, он родился в столице области 11 сентября 1977 года. После школы он поступил в местный университет и отучился на юриста. Однако на этом образовательный путь политика не закончился. Он также получил высшее образование по направлению «Финансы и кредит», а потому может назвать себя еще и дипломированным экономистом.
Также в его багаже корочек обучение по направлениям:
Также в 2016 году он получил высшее образование в ТюмГУ по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Параллельно с обучением, Афанасьев занимался и карьерой. С 1996 года по 1998 он работал юридическим консультантом в правовом отделе МУ «БТИиР». Далее, до 2006 года он работал в тюменской городской администрации, был начальником одного из отделов департамента финансов. Потом, до 2013 года он числился начальником аналитико-правового управления и директором правового департамента в горадминистрации. А в 2014 он был назначен заместителем главы Тюмени. Через 5 лет его перевели в Тобольск и он занял кресло главы города.
Афанасьев один из немногих руководителей, пользующийся народной любовью. Тоболяки каждый год сердечно поздравляли главу с днем рождения и благодарили за труд, ведь политика считали лучшим мэром и ставили его в пример прочим, отмечая, что Тобольск при нем невероятно похорошел.
Также людям очень нравилась его близость к народу, политика часто видели в местных парках, отдыхающим на лавочке или беседующим с населением. Афанасьев вызывал доверие у людей и оправдывал их ожидания.
Одними из главных достижений Афанасьева в Тобольске многие считают развитие транспортной инфраструктуры. Политика даже ставили в пример экс-главе Тюмени Руслану Кухаруку, показывая, как в Тобольске по поручению главы слякоть в межсезонье сливают в ливневки, чтобы избежать образования гололеда, тогда как в Тюмени эта проблема стояла особенно остро.
Политик также открыто заявляет, что велосипед — это полноценный элемент транспортной системы, а потому в Тобольске за время его работы появилось множество велодорожек. Сам политик и сам любит этот вид транспорта и регулярно участвует в велопробегах. Но любовь к двухколесным видам транспорта на этом не заканчивается. Афанасьев также любит прокатиться на мотоцикле и числится в байкерском сообществе.
К тому же при Афанасьеве Тобольск начал активно развиваться, как туристический город. Богатое историческое наследие, возведение отеля и открытие ресторанов сделали небольшой городок привлекательным для туристов.
Однако не обошлось и без проблемных ситуаций. Так, в 2022 году Афанасьев получил представление от прокуратуры. Силовики выявили несоответствия в макете карты Сибирской губернии периода 1708–1764 гг. и требовали их устранения. Также политику досталось от прокуратуры из-за спортсменов, которые уехали в Адлер на соревнования и жили там в сарае. Главе города порекомендовали такого более не допускать.
Еще во время работы в Тюмени политик успел внести вклад в развитие города. В частности, именно он курировал благоустройство «Затюменского» экопарка. Именно по его инициативе там появились велодорожки и сохранились зеленые зоны.
Также при Афанасьеве зелеными стали и городские автобусы. Причем изменился не только цвет, но и качество общественного транспорта, ведь политик ужесточил требования и запретил использовать старые автобусы и маршрутки.
Платное парковочное пространство в Тюмени — тоже заслуга Афанасьева. Хотя это решение до сих пор считают спорным и не все тюменцы довольны постоянно расширяющимися платными парковками.
Фигуру Афанасьева в Тюмени приняли доброжелательно. Эксперты и рядовые горожане возлагают на него большие надежды, считая, что город при нем будет развиваться и меняться в лучшую сторону. В частности от него ждут грамотного разрешения транспортного вопросы вечно стоящей в пробках Тюмени.
Политолог Максим Дерябин отмечает, что Афанасьев — человек из команды губернатора региона Александра Моора, а потому разлада в политической обстановке точно ждать не стоит.
«Это опытный управленец и отличный хозяйственник, он умеет находить общий язык с населением. Это очень сильная персона, на которую сделаны высокие ставки, в частности по вопросу объединения Тюмени в агломерацию», — отмечает политолог.
В позитивные изменения Тюмени при Афанасьеве верит и общественник Алексей Савоськин, он отмечает, что новый глава Тюмени — человек ориентированный на хозяйство, его слову верят.
Также политолог Дерябин отмечает, что было бы неплохо, если бы в Тюмени похорошел и сам Афанасьев. Эксперт говорит о том, что в политических кругах часто обсуждают прическу политика и рекомендуют ему постричься. Хотя сам политик менять стиль не спешит. Посмотрим, как изменит его Тюмень и изменит ли он ее в лучшую сторону.