Похорошеет Тюмень при Афанасьеве? Похорошеет Афанасьев в Тюмени? Портрет нового мэра

Параллельно с обучением, Афанасьев занимался и карьерой. С 1996 года по 1998 он работал юридическим консультантом в правовом отделе МУ «БТИиР». Далее, до 2006 года он работал в тюменской городской администрации, был начальником одного из отделов департамента финансов. Потом, до 2013 года он числился начальником аналитико-правового управления и директором правового департамента в горадминистрации. А в 2014 он был назначен заместителем главы Тюмени. Через 5 лет его перевели в Тобольск и он занял кресло главы города.