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Published Сегодня, 06:16

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Эксперты составили портрет нового главы Тюмени Максима Афанасьева.

Похорошеет Тюмень при Афанасьеве? Похорошеет Афанасьев в Тюмени? Портрет нового мэра

27 июня 2024, 06:16
Фото: 1MI
Эксперты составили портрет нового главы Тюмени Максима Афанасьева.

Эксперт составил портрет нового главы Тюмени Максима Афанасьева

Сегодня депутаты городской Думы выбрали нового главу администрации Тюмени, им стал Максим Афанасьев. Политик хорошо себя зарекомендовал на посту главы Тобольска и полюбился многим местным жителям. Чем отличился Афанасьев за свою карьеру и как может при нем измениться Тюмень?

Образован, перспективен и любим народом

Максим Афанасьев — коренной тюменец, он родился в столице области 11 сентября 1977 года. После школы он поступил в местный университет и отучился на юриста. Однако на этом образовательный путь политика не закончился. Он также получил высшее образование по направлению «Финансы и кредит», а потому может назвать себя еще и дипломированным экономистом.

Также в его багаже корочек обучение по направлениям:

  • «Сплав. Мастерство согласованной работы»;
  • «Управление переговорами»;
  • «Основы мобилизационной работы в муниципальном образовании»;
  • «Успешный руководитель. Методы эффективного управления»;

Также в 2016 году он получил высшее образование в ТюмГУ по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Параллельно с обучением, Афанасьев занимался и карьерой. С 1996 года по 1998 он работал юридическим консультантом в правовом отделе МУ «БТИиР». Далее, до 2006 года он работал в тюменской городской администрации, был начальником одного из отделов департамента финансов. Потом, до 2013 года он числился начальником аналитико-правового управления и директором правового департамента в горадминистрации. А в 2014 он был назначен заместителем главы Тюмени. Через 5 лет его перевели в Тобольск и он занял кресло главы города.

Афанасьев один из немногих руководителей, пользующийся народной любовью. Тоболяки каждый год сердечно поздравляли главу с днем рождения и благодарили за труд, ведь политика считали лучшим мэром и ставили его в пример прочим, отмечая, что Тобольск при нем невероятно похорошел.

Также людям очень нравилась его близость к народу, политика часто видели в местных парках, отдыхающим на лавочке или беседующим с населением. Афанасьев вызывал доверие у людей и оправдывал их ожидания.

Максим Афанасьев — человек, безусловно, образованный.Максим Афанасьев — человек, безусловно, образованный.
Максим Афанасьев — человек, безусловно, образованный.
Фото: 1MI
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Велосипедист, байкер и объект внимания прокуратуры

Одними из главных достижений Афанасьева в Тобольске многие считают развитие транспортной инфраструктуры. Политика даже ставили в пример экс-главе Тюмени Руслану Кухаруку, показывая, как в Тобольске по поручению главы слякоть в межсезонье сливают в ливневки, чтобы избежать образования гололеда, тогда как в Тюмени эта проблема стояла особенно остро.

Политик также открыто заявляет, что велосипед — это полноценный элемент транспортной системы, а потому в Тобольске за время его работы появилось множество велодорожек. Сам политик и сам любит этот вид транспорта и регулярно участвует в велопробегах. Но любовь к двухколесным видам транспорта на этом не заканчивается. Афанасьев также любит прокатиться на мотоцикле и числится в байкерском сообществе.

К тому же при Афанасьеве Тобольск начал активно развиваться, как туристический город. Богатое историческое наследие, возведение отеля и открытие ресторанов сделали небольшой городок привлекательным для туристов.

Однако не обошлось и без проблемных ситуаций. Так, в 2022 году Афанасьев получил представление от прокуратуры. Силовики выявили несоответствия в макете карты Сибирской губернии периода 1708–1764 гг. и требовали их устранения. Также политику досталось от прокуратуры из-за спортсменов, которые уехали в Адлер на соревнования и жили там в сарае. Главе города порекомендовали такого более не допускать.

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Максим Афанасьев — любитель двухколесного транспорта.Максим Афанасьев — любитель двухколесного транспорта.
Максим Афанасьев — любитель двухколесного транспорта.
Фото: «Вконтакте» личная страница Максима Афанасьева

Сторонник платных парковок, противник старых автобусов, ценитель зеленых зон

Еще во время работы в Тюмени политик успел внести вклад в развитие города. В частности, именно он курировал благоустройство «Затюменского» экопарка. Именно по его инициативе там появились велодорожки и сохранились зеленые зоны.

Также при Афанасьеве зелеными стали и городские автобусы. Причем изменился не только цвет, но и качество общественного транспорта, ведь политик ужесточил требования и запретил использовать старые автобусы и маршрутки.

Платное парковочное пространство в Тюмени — тоже заслуга Афанасьева. Хотя это решение до сих пор считают спорным и не все тюменцы довольны постоянно расширяющимися платными парковками.

Максим Афанасьев уже внес вклад в развитие Тюмени.Максим Афанасьев уже внес вклад в развитие Тюмени.
Максим Афанасьев уже внес вклад в развитие Тюмени.
Фото: 1MI
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Похорошеет ли Тюмень при главе с необычной стрижкой?

Фигуру Афанасьева в Тюмени приняли доброжелательно. Эксперты и рядовые горожане возлагают на него большие надежды, считая, что город при нем будет развиваться и меняться в лучшую сторону. В частности от него ждут грамотного разрешения транспортного вопросы вечно стоящей в пробках Тюмени.

Политолог Максим Дерябин отмечает, что Афанасьев — человек из команды губернатора региона Александра Моора, а потому разлада в политической обстановке точно ждать не стоит.

«Это опытный управленец и отличный хозяйственник, он умеет находить общий язык с населением. Это очень сильная персона, на которую сделаны высокие ставки, в частности по вопросу объединения Тюмени в агломерацию», — отмечает политолог.

В позитивные изменения Тюмени при Афанасьеве верит и общественник Алексей Савоськин, он отмечает, что новый глава Тюмени — человек ориентированный на хозяйство, его слову верят.

Также политолог Дерябин отмечает, что было бы неплохо, если бы в Тюмени похорошел и сам Афанасьев. Эксперт говорит о том, что в политических кругах часто обсуждают прическу политика и рекомендуют ему постричься. Хотя сам политик менять стиль не спешит. Посмотрим, как изменит его Тюмень и изменит ли он ее в лучшую сторону.

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