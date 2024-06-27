График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в июле 2024 года

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Перерасчет пенсионной выплаты произведут в Социальном фонде России (СФР) автоматически — никаких заявлений подавать не нужно.
Увеличение пенсионных выплат в июле также произведут для тех, кому в первый месяц лета исполнилось 80 лет. Повышение выплат для юбиляров произведут за счет двукратного увеличения фиксированной надбавки к пенсии. Если до июля фиксированная часть пенсии составляла 8 134 рубля, то с первого числа она повысится до 16 269 рублей.
Аналогичное увеличение фиксированной надбавки от государства ожидает пенсионеров, оформивших первую группу инвалидности. С 1 июня пенсия инвалидов I группы автоматически повысится на 8 134 рубля. Заметим, инвалиды I группы, достигшие возраста 80 лет, не смогут получать повышенную пенсию сразу по двум категориям. В этом случае увеличение фиксированной выплаты произведут только при присвоении инвалидности.
Кроме того, с 1 июля по российским стандартам будут получать пенсии военные пенсионеры и члены их семей, которые постоянно проживали в новых регионах РФ на 30 сентября 2022 года ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Пенсии:
5 июля выплаты получат пенсионеры, на 5 — 12 числа.
12 июля пенсии получат граждане, которым установлена дата доставки на 13 — 22 числа,
23 июля будут произведены выплаты пенсий за установленные даты доставки 23 — 25 числа.
3 июля будут перечислены единое пособие, ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет, выплата по уходу за детьми до полутора лет (неработающим), ежемесячная выплата гражданам, подвергшимся воздействию радиации и другие меры поддержки.
5 июля перечислят ежемесячную выплату из средств материнского капитала.
8 июля будут произведены выплаты пособия по уходу за ребенком до полутора лет для трудоустроенных граждан.
Доставка выплат через почту осуществляется по графикам доставки, утвержденным Почтой. Тюменцам, выбравшим такой способ получения выплат, можно уточнить дату доставки в своем почтовом отделении.