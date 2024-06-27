График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в июле 2024 года

Увеличение пенсионных выплат в июле также произведут для тех, кому в первый месяц лета исполнилось 80 лет. Повышение выплат для юбиляров произведут за счет двукратного увеличения фиксированной надбавки к пенсии. Если до июля фиксированная часть пенсии составляла 8 134 рубля, то с первого числа она повысится до 16 269 рублей.