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В Тюменской области военком не может уйти на пенсию из-за отсутствия преемника

Нет замены: тюменский военком не может уйти на пенсию

15 июня 2024, 06:11
Фото: 1MI

В Тюменской области военком не может уйти на пенсию из-за отсутствия преемника

Кандидата на должность военного комиссара не могут найти в Викуловском и Сорокинском районах. Сергею Плехову, действующему начальнику районных комиссариатов, уже исполнилось 70 лет. В должности военкома он трудится с 1997 года.
Сюжет
Пенсия
«Сергей Дмитриевич хочет уволиться, ему 70 лет. Но замены ему нет, кандидатуры не подходят», — пояснили Ура.Ру в военкомате Викуловского и Сорокинского районов.

Кандидатов на кресло военкома Викуловского и Сорокинского районов пытаются найти даже посредством сайтов по поиску работы. На одном из них опубликована соответствующая вакансия для военкома на зарплату от 55 до 65 тысяч рублей в месяц. От будущего руководителя требуется высшее образование, стаж службы в Минобороны РФ или силовых структурах, навыки работы руководителя среднего звена, знание основ документооборота, охраны труда.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Военкомат#Вакансии#Пенсия
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