Нет замены: тюменский военком не может уйти на пенсию

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
«Сергей Дмитриевич хочет уволиться, ему 70 лет. Но замены ему нет, кандидатуры не подходят», — пояснили Ура.Ру в военкомате Викуловского и Сорокинского районов.
Кандидатов на кресло военкома Викуловского и Сорокинского районов пытаются найти даже посредством сайтов по поиску работы. На одном из них опубликована соответствующая вакансия для военкома на зарплату от 55 до 65 тысяч рублей в месяц. От будущего руководителя требуется высшее образование, стаж службы в Минобороны РФ или силовых структурах, навыки работы руководителя среднего звена, знание основ документооборота, охраны труда.
Ранее «Наш Город» писал, что военный комиссариат Тюменской области опубликовал более 40 вакансий разведчиков, командиров отделений, стрелков и водителей. Платить обещают от 204 до 226 тысяч рублей.