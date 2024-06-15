Нет замены: тюменский военком не может уйти на пенсию

Кандидатов на кресло военкома Викуловского и Сорокинского районов пытаются найти даже посредством сайтов по поиску работы. На одном из них опубликована соответствующая вакансия для военкома на зарплату от 55 до 65 тысяч рублей в месяц. От будущего руководителя требуется высшее образование, стаж службы в Минобороны РФ или силовых структурах, навыки работы руководителя среднего звена, знание основ документооборота, охраны труда.