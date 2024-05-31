Алкоголь в общественных местах и рост пенсий: какие изменения ждут тюменцев с июня

Алименты по-прежнему будут учитываться, однако появляются изменения. Если сумма алиментов установлена по решению суда, то учитывается фактическая сумма, которая поступила на счёт. Если же алименты назначены по соглашению сторон, то учитываться будет тоже фактическая сумма, но не меньше 5% МРОТ на одного ребёнка.