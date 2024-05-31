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Тюменцам рассказали, какие новые законы вступят в силу с 1 июня

Алкоголь в общественных местах и рост пенсий: какие изменения ждут тюменцев с июня

31 мая 2024, 01:00
Фото: Изображение Midjourney

Тюменцам рассказали, какие новые законы вступят в силу с 1 июня

В первый месяц лета жителей Тюменской области ждут новые изменения в законодательстве. В этом материале «Нашего города» рассказываем, с какими переменами придется столкнуться: что будет с ипотекой, как изменятся правила употребления алкоголя на летних верандах и кому повысят пенсии.

Увеличение пенсий

В июне 2024 года в Тюменской области повышения пенсий не будет. Индексации уже прошли в январе, феврале и апреле. Следующие ожидаются в августе и октябре.

Но при этом, некоторых пенсионеров все же ждет повышение выплат. Двойную фиксированную выплату получат те, кому исполнится 80 лет. На такую же доплату могут рассчитывать те пенсионеры, кому установят I группу инвалидности.

Доплата при этом может быть установлена только по одному или по другому поводу. Ее сумма в 2023 году — 8134, 88 рублей.

Индексация ждет и пенсионеров, которые работали до мая и не успели получить индексацию своей пенсии.

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Фото: Изображение Midjourney

Расчет единого пособия для семей

Также, с 1 июня поменяются правила расчета суммы единого пособия для семей. Теперь при вычислении среднедушевого дохода, от которого зависит решение по выплате пособий, будут иначе учитываться алименты, а также выплаты за звания родителей или деньги на счетах подростков.

Алименты по-прежнему будут учитываться, однако появляются изменения. Если сумма алиментов установлена по решению суда, то учитывается фактическая сумма, которая поступила на счёт. Если же алименты назначены по соглашению сторон, то учитываться будет тоже фактическая сумма, но не меньше 5% МРОТ на одного ребёнка.

Выплаты за родительские звания «Мать-героиня», орден или медаль «Родительская слава» больше не включаются в среднедушевой доход семьи.

Изменения в ипотеке

По сообщениям Минфина, с 1 июня Дальневосточную и Арктическую ипотеку смогут оформить ветераны СВО, а также члены их семей, если военный погиб при выполнении боевых задач.

Списки жизненно необходимых лекарств

С 18 июня текущего года в список жизненно необходимых препаратов включат лекарства для борьбы с вирусами и инфекциями.

В перечень также войдут препараты для лечения рассеянного склероза. Напомним, что цены на медикаменты, включенные в этот список, регулируются государством, а в некоторых случаях выдаются бесплатно в рамках медицинского полиса.

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«Честный знак»

С июня расширится список товаров с обязательной маркировкой. Теперь помечаться будут соки, газировки, квасы, компоты и другие безалкогольные напитки.

Помимо этого, в течение всего июня можно реализовывать немаркированную одежду, которую произвели или ввезли в Россию до 2024 года. Однако после 30 июня эта возможность закроется.

Фото: 1MI

Алкоголь на летних верандах

С 1 июня общепит сможет продавать алкоголь на сезонных площадках и летних верандах. Раньше это было под запретом и каралось штрафом до 300 тысяч рублей.

Рестораны смогут продавать любой алкоголь, независимо от крепости.

Художественный промысел

С 10 июня, по постановлению правительства, будут создавать реестр мастеров художественного промысла.

При этом, мастер народного художественного промысла должен заниматься творчеством, оформив самозанятость.

Фото: Изображение Midjourney

Безопасный туризм

С 1 июня будет регулироваться деятельность гидов и операторов, которые водят туристов по опасным маршрутам. Они будут обязаны пройти аттестацию спортивной федерации или в другой организации, которая одобрена правительством.

Без этой аттестации водить группы в походы теперь запрещено. Кроме того, теперь будут обязаны сообщать в МЧС о начале похода и его окончании.

Отпечатки для мигрантов

С 23 июня иностранцы, въезжающие в Россию, должны будут пройти дактилоскопию. Проще говоря, сдавать отпечатки пальцев. Отвечать за это будет «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ.

Касается процедура тех, кто едет в Россию работать и остаться в стране на срок в более чем 3 месяца.

УДО для матерей

С 10 июня вступает в силу закон, который позволит освобождать женщин условно-досрочно по новым основаниям. Коснется смягчение тех, кто совершил преступление небольшой тяжести и уже провел четверть срока за решеткой.

Основанием для УДО станет наличие ребенка в возрасте до 4 лет. Кроме того, этот ребёнок должен находиться при осуждённой женщине или в доме ребёнка при исправительном учреждении.

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