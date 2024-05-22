Есть свой минимум: тюменцам рассказали, как набрать недостающий стаж для пенсии

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Что делать, если пенсионный возраст уже наступил, но стажа или ИПК не хватает — рассказал телеканал «Саратов 24».
Первый и самый очевидный способ — продолжить работать официально. За каждый год работы по ТК или договору ГПХ засчитывается год стажа. Количество начисляемых ИПК зависит от размера зарплаты и страховых взносов.
Второй способ — уплата обязательных взносов в статусе ИП. Все индивидуальные предприниматели подлежат страхованию и платят взносы. Один год в статусе ИП с отчислением взносов начислит год стажа, а ИПК в этом случае зависит от суммы взносов.
Еще один способ — заключение договора добровольного страхования с СФР. Это доступно неработающим, индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Один год страхования дает год стажа, однако оплатить сразу несколько лет нельзя.
Если человек не набирает необходимый стаж и ИПК, он может рассчитывать только на социальную пенсию. Она назначается на пять лет позже страховой, а ее размер в 2024 году — 7 689.48 рублей.
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