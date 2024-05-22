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Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Эксперты рассказали, как набрать недостающий стаж для пенсии

Есть свой минимум: тюменцам рассказали, как набрать недостающий стаж для пенсии

22 мая 2024, 08:43
Фото: 1MI

Эксперты рассказали, как набрать недостающий стаж для пенсии

В этом году для выхода на пенсию нужно иметь минимум 15 лет стажа и 28.2 пенсионных коэффициента (ИПК). С 2025 года минимум ИПК будет поднят до 30.
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Пенсия

Что делать, если пенсионный возраст уже наступил, но стажа или ИПК не хватает — рассказал телеканал «Саратов 24».

Первый и самый очевидный способ — продолжить работать официально. За каждый год работы по ТК или договору ГПХ засчитывается год стажа. Количество начисляемых ИПК зависит от размера зарплаты и страховых взносов.

Второй способ — уплата обязательных взносов в статусе ИП. Все индивидуальные предприниматели подлежат страхованию и платят взносы. Один год в статусе ИП с отчислением взносов начислит год стажа, а ИПК в этом случае зависит от суммы взносов.

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Еще один способ — заключение договора добровольного страхования с СФР. Это доступно неработающим, индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Один год страхования дает год стажа, однако оплатить сразу несколько лет нельзя.

Если человек не набирает необходимый стаж и ИПК, он может рассчитывать только на социальную пенсию. Она назначается на пять лет позже страховой, а ее размер в 2024 году — 7 689.48 рублей.

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