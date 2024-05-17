Тюменцам рассказали, какие выплаты на детей зависят от зарплаты

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Какие выплаты полагаются семьям и как рассчитывается их размер — рассказал телеканал «Саратов 24».
Выплата по беременности и родам рассчитывается с учетом среднедневного заработка — 100% за каждый день декрета. Однако есть минимальный и максимальный размер выплаты. В 2024 году за 140 дней полагаются от 88 565 до 565 562 рублей.
Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет составляет 40% от среднего заработка. В этом году за месяц можно получить от 9 227 до 49 123 рублей. Без официального трудоустройства пособие назначается в минимальном размере — с учетом оценки нуждаемости.
Размер выплаты при болезни ребенка зависит от возраста ребенка, стажа и зарплаты родителя. В 2024 году за каждый день полагаются от 632 до 4039 рублей.
Размер единого пособия при беременности и на детей до 17 лет рассчитывается с учетом оценки нуждаемости, при которой, в свою очередь, учитываются доходы членов семьи. Кроме того, размер этого пособия зависит от прожиточного минимума и может составлять 50, 75 или 100% от его величины в регионе.
Ежемесячные выплаты из маткапитала на ребенка до 3 лет можно получать, если среднедушевой доход на каждого члена семьи — менее двукратного размера прожиточного минимума в региона. Выплата фиксированная — один прожиточный минимум на ребенка, зарплата родителей на нее не влияет.
Ранее «Наш город» писал, что власти опровергли информацию о выплатах ко Дню защиты детей. Мошенники предлагают тюменцам оформлять заявки на получение 30 тысяч рублей.