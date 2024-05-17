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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Эксперты рассказали, какие выплаты на детей зависят от зарплаты

Тюменцам рассказали, какие выплаты на детей зависят от зарплаты

17 мая 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney

Эксперты рассказали, какие выплаты на детей зависят от зарплаты

Некоторые выплаты можно получать независимо от нуждаемости семьи. Однако на размер пособий может повлиять размер зарплат родителей.
Сюжет
Дети

Какие выплаты полагаются семьям и как рассчитывается их размер — рассказал телеканал «Саратов 24».

Выплата по беременности и родам рассчитывается с учетом среднедневного заработка — 100% за каждый день декрета. Однако есть минимальный и максимальный размер выплаты. В 2024 году за 140 дней полагаются от 88 565 до 565 562 рублей.

Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет составляет 40% от среднего заработка. В этом году за месяц можно получить от 9 227 до 49 123 рублей. Без официального трудоустройства пособие назначается в минимальном размере — с учетом оценки нуждаемости.

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Размер выплаты при болезни ребенка зависит от возраста ребенка, стажа и зарплаты родителя. В 2024 году за каждый день полагаются от 632 до 4039 рублей.

Размер единого пособия при беременности и на детей до 17 лет рассчитывается с учетом оценки нуждаемости, при которой, в свою очередь, учитываются доходы членов семьи. Кроме того, размер этого пособия зависит от прожиточного минимума и может составлять 50, 75 или 100% от его величины в регионе.

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Ежемесячные выплаты из маткапитала на ребенка до 3 лет можно получать, если среднедушевой доход на каждого члена семьи — менее двукратного размера прожиточного минимума в региона. Выплата фиксированная — один прожиточный минимум на ребенка, зарплата родителей на нее не влияет.

Ранее «Наш город» писал, что власти опровергли информацию о выплатах ко Дню защиты детей. Мошенники предлагают тюменцам оформлять заявки на получение 30 тысяч рублей.

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