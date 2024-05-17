Тюменцам рассказали, какие выплаты на детей зависят от зарплаты

Размер единого пособия при беременности и на детей до 17 лет рассчитывается с учетом оценки нуждаемости, при которой, в свою очередь, учитываются доходы членов семьи. Кроме того, размер этого пособия зависит от прожиточного минимума и может составлять 50, 75 или 100% от его величины в регионе.