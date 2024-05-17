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Published Сегодня, 08:29

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Updated Сегодня, 08:31

Глава Тобольска Максим Афанасьев планирует баллотироваться на второй срок

Глава Тобольска Максим Афанасьев планирует пойти на второй срок

17 мая 2024, 08:29
Фото: 1MI

Глава Тобольска Максим Афанасьев планирует баллотироваться на второй срок

Пост главы города Максим Афанасьев занял в 2019 году. Сегодня он подвел итоги своей работы за минувшие пять лет.

Глава Тобольска Максим Афанасьев планирует пойти на второй срок. Об этом он сообщил на сегодняшнем заседании Тобольской городской думы, на котором он подвел итоги своей работы за прошедшие пять лет.

«Для принятия решения очень важно прочувствовать настроение, атмосферу и позицию как депутатского корпуса, так и нашего общества по итогам рассмотрения отчета о пятилетней работе. Я сегодня получил все ответы на эти вопросы и думаю, что буквально сегодня я подам заявление на участие в конкурсе главы города Тобольска», — заявил Афанасьев.
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Пост главы Тобольска Максим Афанасьев занял в 2019 году. Тогда его кандидатуру поддержал 21 депутат из 24. До назначения он был заместителем главы Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что президент Владимир Путин оставил Владимира Якушева в должности своего полпреда в УрФО. Этот пост он занимает с ноября 2020 года.

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#Любовь Селезнева#Общество#Политика#Тюменская область#Тобольск#Кандидаты#Максим Афанасьев#Должность
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