Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Глава Тобольска Максим Афанасьев планирует пойти на второй срок. Об этом он сообщил на сегодняшнем заседании Тобольской городской думы, на котором он подвел итоги своей работы за прошедшие пять лет.
«Для принятия решения очень важно прочувствовать настроение, атмосферу и позицию как депутатского корпуса, так и нашего общества по итогам рассмотрения отчета о пятилетней работе. Я сегодня получил все ответы на эти вопросы и думаю, что буквально сегодня я подам заявление на участие в конкурсе главы города Тобольска», — заявил Афанасьев.
Пост главы Тобольска Максим Афанасьев занял в 2019 году. Тогда его кандидатуру поддержал 21 депутат из 24. До назначения он был заместителем главы Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что президент Владимир Путин оставил Владимира Якушева в должности своего полпреда в УрФО. Этот пост он занимает с ноября 2020 года.