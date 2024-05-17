Суд вынес первый приговор по делу о подготовке теракта в Тюмени

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор одному из участников «Тюменского дела». В деле фигурируют шесть молодых людей из Тюмени, Екатеринбурга и Сургута. В конце августа 2022 года они планировали подорвать самодельную взрывчатку рядом с ТЭЦ-2.
Первым приговор услышал тюменец Кирилл Брик. Он получил восемь лет лишения свободы и штраф в размере 600 тысяч рублей. Остальных фигурантов будут судить на основании его приговора, сообщает Телеграм-канал «Тюменское дело».
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени поймали сбежавшего из-под конвоя заключенного. Мужчина успел избить сожительницу и покалечить фельдшера.