Суд вынес первый приговор по делу о подготовке теракта в Тюмени

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор одному из участников «Тюменского дела». В деле фигурируют шесть молодых людей из Тюмени, Екатеринбурга и Сургута. В конце августа 2022 года они планировали подорвать самодельную взрывчатку рядом с ТЭЦ-2.