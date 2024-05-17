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В Екатеринбурге вынесли первый приговор по делу о подготовке теракта в Тюмени

Суд вынес первый приговор по делу о подготовке теракта в Тюмени

17 мая 2024, 06:28
Фото: 1MI

В Екатеринбурге вынесли первый приговор по делу о подготовке теракта в Тюмени

В деле фигурируют шесть молодых людей из Тюмени, Сургута и Екатеринбурга. Первым свой приговор услышал тюменец Кирилл Брик.
Сюжет
Суд

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор одному из участников «Тюменского дела». В деле фигурируют шесть молодых людей из Тюмени, Екатеринбурга и Сургута. В конце августа 2022 года они планировали подорвать самодельную взрывчатку рядом с ТЭЦ-2.

Первым приговор услышал тюменец Кирилл Брик. Он получил восемь лет лишения свободы и штраф в размере 600 тысяч рублей. Остальных фигурантов будут судить на основании его приговора, сообщает Телеграм-канал «Тюменское дело».

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени поймали сбежавшего из-под конвоя заключенного. Мужчина успел избить сожительницу и покалечить фельдшера.

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