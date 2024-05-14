Президент Путин оставил полпреда в УрФО Якушева в должности

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Президент России Владимир Путин оставил Владимира Якушева в должности своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.
В 2005–2018 годах Якушев руководил Тюменской областью, с 2018 по 2020 годы занимал должность министра строительства и ЖКХ РФ. В ноябре 2020 года он перешел на пост полпреда президента России в УрФО.
Ранее «Наш город» сообщал, что двое тюменцев вошли в состав нового правительства России. Валерий Фальков и Дмитрий Григоренко останутся на прежних должностях.