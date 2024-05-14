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Президент Владимир Путин оставил полпреда в УрФО Владимира Якушева в должности

Президент Путин оставил полпреда в УрФО Якушева в должности

14 мая 2024, 08:49
Фото: 1MI

Президент Владимир Путин оставил полпреда в УрФО Владимира Якушева в должности

На пост полномочного представителя президента в УрФО Владимир Якушев был назначен осенью 2020 года. В ближайшее время его деятельность также будет связана с Уралом.

Президент России Владимир Путин оставил Владимира Якушева в должности своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.

В 2005–2018 годах Якушев руководил Тюменской областью, с 2018 по 2020 годы занимал должность министра строительства и ЖКХ РФ. В ноябре 2020 года он перешел на пост полпреда президента России в УрФО.

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Ранее «Наш город» сообщал, что двое тюменцев вошли в состав нового правительства России. Валерий Фальков и Дмитрий Григоренко останутся на прежних должностях.

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#Любовь Селезнева#Общество#Политика#Тюменская область#Новости тюмени#Указы президента#Владимир Якушев#Должность#Якушев
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