Дезинфекция подтопленных домов началась в Ишимском районе

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
В Ишимском районе началась работа по дезинфекции подтопленных домов и участков. Эта процедура является обязательной после паводка, рассказал в своем Телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.
Глава региона добавил, что на протяжении последней недели во всех муниципалитетах наблюдается снижение уровня воды в реке Ишим. Вода уходит, но медленно.
По данным от 14 мая, уровень воды в реке Ишим в Ильинке за сутки снизился на 3 сантиметра, в городе Ишим — на 10 сантиметров, в Викулово — на 6 сантиметров, а в Абатском — на 11 сантиметров.
Ранее «Наш город» писал, что паводок в Тюменской области сняли с космоса. Роскосмос поделился фотографиями затопленных территорий в Абатском, Ишимском и Викуловском районах.