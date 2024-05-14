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В Ишимском районе начали дезинфицировать подтопленные дома

Дезинфекция подтопленных домов началась в Ишимском районе

14 мая 2024, 07:45
Фото: Александр Моор / Телеграм

В Ишимском районе начали дезинфицировать подтопленные дома

На протяжении последней недели вода в реке Ишим медленно, но убывает. Так, в Казанском районе уровень воды снижается на 2-3 сантиметра в сутки.

В Ишимском районе началась работа по дезинфекции подтопленных домов и участков. Эта процедура является обязательной после паводка, рассказал в своем Телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона добавил, что на протяжении последней недели во всех муниципалитетах наблюдается снижение уровня воды в реке Ишим. Вода уходит, но медленно.

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По данным от 14 мая, уровень воды в реке Ишим в Ильинке за сутки снизился на 3 сантиметра, в городе Ишим — на 10 сантиметров, в Викулово — на 6 сантиметров, а в Абатском — на 11 сантиметров.

Ранее «Наш город» писал, что паводок в Тюменской области сняли с космоса. Роскосмос поделился фотографиями затопленных территорий в Абатском, Ишимском и Викуловском районах.

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