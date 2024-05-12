Двое тюменцев войдут в состав нового правительства России

Также пост в новом составе высший исполнительный коллегиальный орган государственной власти сохранит еще один выходец из Тюменской области Дмитрий Григоренко. Он продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы и охранит должность руководителя аппарата правительства РФ. Кроме того, предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику.