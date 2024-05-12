Двое тюменцев войдут в состав нового правительства России

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Кандидатуру Фалькова внес на рассмотрение в Государственную думу новоизбранный премьер-министр Михаил Мишустин.
«Свой пост в новом составе правительства, как предполагается, сохранит Валерий Фальков (Минобрнауки)», — указано в сообщении пресс-службы правительства России.
Также пост в новом составе высший исполнительный коллегиальный орган государственной власти сохранит еще один выходец из Тюменской области Дмитрий Григоренко. Он продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы и охранит должность руководителя аппарата правительства РФ. Кроме того, предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику.
В целом свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят 11 министров: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).
Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит в понедельник, 13 мая. Во вторник, 14 мая, состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.
Ранее «Наш Город» писал, что выборы президента России состоялись в марте этого года. В Тюменской области явка в нескольких муниципалитетах превысила 90%.