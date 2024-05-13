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Тюменский мэр Руслан Кухарук может стать губернатором Кемеровской области

Тюменский мэр Руслан Кухарук может стать губернатором Кемеровской области

13 мая 2024, 13:31
Фото: 1MI
Главе Тюмени Руслану Кухаруку прочат должность губернатора Кемеровской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки» со ссылкой на слхуи от инсайдеров.

Слухи появились после назначения главы Кузбасса Цивилева на пост министра энергетики РФ. А, по информации источников, близких к политическим кругам, Кухарук как раз обладает навыками антикризисного менеджмента, которые необходимы Кемеровской области, в которой происходит большое количество ЧП.

В то же время есть и противники теории, которые утверждают, что на пост главы Кузбасса не сможет претендовать выходец из другого региона. А еще, Кемеровская область — это промышленный регион, а Руслан Кухарук — юрист. Он может не справиться с управлением промышленным Кузбассом.

Ранее «Наш город» писал, что в Ишиме выкупят дома для строительства дамбы.

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#Нигина Азамова#Общество#Политика#Тюмень#Руслан Кухарук#Мэр#Мэры
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