Тюменский мэр Руслан Кухарук может стать губернатором Кемеровской области

В то же время есть и противники теории, которые утверждают, что на пост главы Кузбасса не сможет претендовать выходец из другого региона. А еще, Кемеровская область — это промышленный регион, а Руслан Кухарук — юрист. Он может не справиться с управлением промышленным Кузбассом.