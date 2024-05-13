Тюменский мэр Руслан Кухарук может стать губернатором Кемеровской области

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Слухи появились после назначения главы Кузбасса Цивилева на пост министра энергетики РФ. А, по информации источников, близких к политическим кругам, Кухарук как раз обладает навыками антикризисного менеджмента, которые необходимы Кемеровской области, в которой происходит большое количество ЧП.
В то же время есть и противники теории, которые утверждают, что на пост главы Кузбасса не сможет претендовать выходец из другого региона. А еще, Кемеровская область — это промышленный регион, а Руслан Кухарук — юрист. Он может не справиться с управлением промышленным Кузбассом.
Ранее «Наш город» писал, что в Ишиме выкупят дома для строительства дамбы.