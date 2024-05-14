Директор частного детского сада три года воровал деньги из бюджета Тюмени

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Директора сети частных детских садов в Тюмени обвиняют в мошенничестве при получении выплат. По версии следствия, в период с декабря 2020 года по март 2023 года он предоставлял в департамент образования администрации Тюмени документы на возмещение затрат, но в них числились дети, которые учреждение уже не посещали.
Ущерб, нанесенный бюджету города, оценивается в миллион рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Тюмени, 55-летнему мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.
Ранее «Наш город» писал, что власти Тюмени опровергли информацию о выплатах ко Дню защиты детей. Мошенники предлагают тюменцам оформить заявку на получение 30 тысяч рублей.