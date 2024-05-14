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Директора частного детского сада в Тюмени обвинили в мошенничестве

Директор частного детского сада три года воровал деньги из бюджета Тюмени

14 мая 2024, 08:17
Фото: 1MI

Директора частного детского сада в Тюмени обвинили в мошенничестве

Мужчина несколько лет предоставлял в департамент образования администрации Тюмени поддельные документы. Ущерб, нанесенный бюджету города, оценивается в миллион рублей.
Сюжет
Тюрьма

Директора сети частных детских садов в Тюмени обвиняют в мошенничестве при получении выплат. По версии следствия, в период с декабря 2020 года по март 2023 года он предоставлял в департамент образования администрации Тюмени документы на возмещение затрат, но в них числились дети, которые учреждение уже не посещали.

Ущерб, нанесенный бюджету города, оценивается в миллион рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Тюмени, 55-летнему мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

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Ранее «Наш город» писал, что власти Тюмени опровергли информацию о выплатах ко Дню защиты детей. Мошенники предлагают тюменцам оформить заявку на получение 30 тысяч рублей.

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