Директор частного детского сада три года воровал деньги из бюджета Тюмени

Директора сети частных детских садов в Тюмени обвиняют в мошенничестве при получении выплат. По версии следствия, в период с декабря 2020 года по март 2023 года он предоставлял в департамент образования администрации Тюмени документы на возмещение затрат, но в них числились дети, которые учреждение уже не посещали.