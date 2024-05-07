Денег не будет: тюменские власти опровергли информацию о выплатах ко Дню защиты детей

Власти опровергли информацию о выплатах ко Дню защиты детей в Тюменской области

В соцсетях распространяется информация о том, что родители могут подать заявку на выплату в 30 тысяч рублей на ребенка. Для этого им предлагают перейти по подозрительной ссылке.