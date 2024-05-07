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Власти опровергли информацию о выплатах ко Дню защиты детей в Тюменской области

Денег не будет: тюменские власти опровергли информацию о выплатах ко Дню защиты детей

7 мая 2024, 08:31
Фото: 1MI

Власти опровергли информацию о выплатах ко Дню защиты детей в Тюменской области

В соцсетях распространяется информация о том, что родители могут подать заявку на выплату в 30 тысяч рублей на ребенка. Для этого им предлагают перейти по подозрительной ссылке.

В соцсетях завелись мошенники, которые предлагают тюменцам оформить заявку на выплату ко Дню защиты детей. В сообществах публикуется информация о выплатах и ссылки, перейдя по которым можно лишиться сбережений, предупреждает информационный центр правительства Тюменской области.

«С 1 июня стартует прием заявлений на выплату 29 466,95 рублей ко Дню защиты детей. Родители детей могут подать заявку на получение финансирования только один раз в год», — говорится в одном из постов мошенников.
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В информационном центре предупредили, что массовых выплат ко Дню защиты детей не будет. Тюменцев призывают доверять только официальным источникам.

Ранее «Наш город» писал, что пострадавшие от паводка тюменцы получат выплаты. Сумма будет зависеть от ущерба.

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