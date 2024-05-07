Денег не будет: тюменские власти опровергли информацию о выплатах ко Дню защиты детей

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В соцсетях завелись мошенники, которые предлагают тюменцам оформить заявку на выплату ко Дню защиты детей. В сообществах публикуется информация о выплатах и ссылки, перейдя по которым можно лишиться сбережений, предупреждает информационный центр правительства Тюменской области.
«С 1 июня стартует прием заявлений на выплату 29 466,95 рублей ко Дню защиты детей. Родители детей могут подать заявку на получение финансирования только один раз в год», — говорится в одном из постов мошенников.
В информационном центре предупредили, что массовых выплат ко Дню защиты детей не будет. Тюменцев призывают доверять только официальным источникам.
Ранее «Наш город» писал, что пострадавшие от паводка тюменцы получат выплаты. Сумма будет зависеть от ущерба.