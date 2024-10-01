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Тюрьма

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Тюменский полуслепой заключенный террорист просит выпустить его досрочно
1 октября, 10:06
Не пришел — светит решетка: под Тюменью мужчину посадили за прогул обязательных работ
В Казанском районном суде удовлетворили замену исправительных работ на лишение свободы в отношении 64-летнего мужчины. Он был осужден за кражу и приговорен к 10 месяцам работ, в ходе которых из его заработной платы должны были удерживать 5% в доход государства.
23 августа, 04:35
«Смотрящему» за Ишимом грозит 15 лет тюрьмы за вымогательства
В Тюмени будут судить 32-летнего главу преступной группировки из Ишима. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», «Вымогательство» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов».
10 августа, 06:06
Гулял недолго: в Тюмени поймали сбежавшего заключенного
Тюменец совершил побег из колонии-поселения. Туда он попал в ноябре 2021 года за серию краж.
20 мая, 07:51
В торговом центре в Тюмени нашли рюкзак с наркотиками
Полицейские задержали владельца рюкзака. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
19 апреля, 04:59
Угробил подругу по пьяни: в Тюмени вынесли приговор виновнику смертельной аварии
Трагедия произошла неподалеку от поселка Ипкуль Нижнетавдинского района 6 октября. В аварии погибла 45-летняя женщина — подруга водителя.
13 февраля, 06:04
2023
Осужденный на 16 лет подельник тюменского криминального авторитета погиб на СВО
9 ноября 2023, 06:53
Тюменец отправится в колонию на 5 лет за смертельное ДТП
Авария, унесшая жизнь человека, произошла в декабре 2022 года. Молодой человек сел за руль в нетрезвом состоянии.
3 ноября 2023, 07:34
Военнослужащий из Тюмени избил полицейских и угрожал убить сожительницу
По словам сожительницы, после службы в ЧВК ее возлюбленный сильно изменился: начал употреблять алкоголь и угрожать ей убийством. От рук мужчины пострадала не только она, но и стражи порядка.
27 октября 2023, 06:25
Ружья выдали сотрудникам колоний в Тюменской области для борьбы с дронами
Участились случаи поставки запрещенных веществ и средств мобильной связи на территории колоний. Для своих целей нарушители используют дронов.
20 октября 2023, 13:06
За «пьяное» ДТП с летальным исходом житель Тюменской области сядет на 5 лет
Мужчина распивал с друзьями алкоголь, после чего решил развезти их по домам. Поездка стоила жизни одному из пассажиров.
17 октября 2023, 06:46
Тюменского директора коммерческой организации осудили за мошенничество
Мужчина заключал сделки, получал деньги, но свои обязательства не выполнял. Он обманывал людей не только от своего имени, но и от имени знакомых.
16 октября 2023, 08:12
Суд вынес приговор 23-летнему тюменцу, виновному в смертельной аварии
12 октября 2023, 09:46
Омутинцу грозит до 6 лет тюрьмы за совершенное месяц назад изнасилование
Месяц назад житель села Омутинское изнасиловал женщину. Районный суд избрал меру пресечения.
21 сентября 2023, 04:49
В Тобольске браконьеры выловили краснокнижной рыбы на 60 млн рублей
Жители Тобольска занимались незаконной рыбалкой. За прошедшие полгода они выловили более 2 тысяч особей, запрещенной для ловли, рыбы.
29 августа 2023, 05:42
В Тюменской тюрьме заключенный зверски избил сокамерника металлической дужкой
Теперь ему грозит еще одна статья за причинение тяжкого вреда здоровью.
17 августа 2023, 12:45
Чтобы добраться до деревни, рецидивист с ножом напал на тюменку и ее дочь
Преступник запер семью в машине и пошел по своим делам.
16 августа 2023, 05:21
Особо опасный рецидивист требовал денег и перевода в тюменскую колонию
Ему не хотелось отбывать наказание в Кировской области.
2 августа 2023, 09:26
Итоги недели: в Тюмени вынесли приговоры по трем громким судебным делам
5 февраля 2023, 15:42
2022
Ялуторовчанку осудили за мошенничество в крупном размере
Был вынесен приговор жительнице Ялуторовска. Ее признали виновной в мошенничестве в крупном размере. Женщину посадили на 4,5 года в исправительную колонию общего режима. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
22 ноября 2022, 09:13

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