Не пришел — светит решетка: под Тюменью мужчину посадили за прогул обязательных работ

В Казанском районном суде удовлетворили замену исправительных работ на лишение свободы в отношении 64-летнего мужчины. Он был осужден за кражу и приговорен к 10 месяцам работ, в ходе которых из его заработной платы должны были удерживать 5% в доход государства.