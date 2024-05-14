Как снять посуточно квартиру в Тюмени? Цены и лучшие районы

Posted Сегодня, 01:02
Published Сегодня, 01:02
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Updated Сегодня, 01:02
Риелтор крупной тюменской компании Наталья Мельникова рассказала, что в городе аренда квартир пользуется стабильно высоким спросом. Снять квартиру посуточно в Тюмени часто желают иногородние, приезжающие в город в отпуск или на праздники. Но также активно пользуются предложениям и сами тюменцы.
«Часто аренда квартиры посуточно выходит выгоднее оплаты за месяц, особенно, если арендатор не планирует задерживаться в городе больше недели. Цены варьируются от 1000 рублей до сумм месячной аренды, если помещение элитное», — объясняет специалист.
Средняя стоимость аренды в день в Тюмени составляет около 2 000 рублей. За эти деньги можно внять приличное жилье, обустроенное всеми необходимыми удобствами. Однако снять квартиру посуточно в Тюмени можно только по достижению 18 лет.
Так как многие не хотят переплачивать за работу риэлтора, то хотят квартиры снять посуточно без посредников недорого у собственника. Однако в этом вопросе есть ряд подводных камней.
«Есть в городе мошенник, которые зарабатывают на невнимательных арендаторах. Многие составляют опись имущества дописывая в акт отсутствующие в квартире вещи, на это стоит обратить внимания. Некоторые естественный износ выдают за ущерб и требуют с арендатора компенсацию. Часто оказывается, что в квартире есть тараканы. А потому, если вы хотите снять квартиру посуточно без посредников, то будьте особенно внимательны», — рекомендует риелтор.
Специалист отмечает, что вполне возможно снять квартиру посуточно недорого, не заключая договор с риелтором, но для этого необходимо самостоятельно проверить документы у собственника квартиры и проследить, чтобы был составлен корректный договоре.
Также многие используют для поиска варианта без посредников Авито снять квартиру посуточно с помощью этого сервиса можно, но и здесь не все так просто. Некоторые выкладывают фотографии квартир, которые не существуют или вовсе уже не принадлежат собственнику, разместившему объявление. И часто за низкой ценой кроется плачевное состояние дома, тараканы или же полное отсутствие мебели.
Также, если вы хотите снять квартиру посуточно район играет особое значение. Ведь туристы хотят жить там, где главные достопримечательности города находятся в пешей доступности. Этот фактор особенно значим для некоторых местных съемщиков. Хотя есть и удачные варианты в более отдаленных районах города. Многое зависит от вашего запроса и предпочтений.
«Деловой и непосредственный центр города — самое популярное место для посуточной аренды. Здесь близко набережная, торговые центры, пешеходная улица Дзержинского и главные музеи. Цена здесь чуть выше, чем в других районах, но за 2500-3000 в сутки можно найти достойный вариант. Но бронировать квартиру необходимо заранее — особенно в летний период все быстро разбирают и на квартиры выстраивается очередь. Но учите, что далеко не все дома новые, здесь много хрущевок и сталинок», — говорит Мельникова.
Девушка рекомендует присмотреться к квартирам в Заречном районе. Там располагаются новые дома с красивыми прогулочными зонами и потрясающим видом на город. От центра Тюмени и всех достопримечательностей вас будет отделять 5 минут езды по мосту, который также можно перейти пешком. Сумма суточной аренды здесь ниже, а условия практически те же, что в центре.
Также предлагает хорошие варианты для того, чтобы снять квартиру посуточно район Технопарка. Местные высотки открывают невероятный вид на весь город, который будет будто вас на ладони. Здесь снять квартиру посуточно в Тюмени можно от 1500 за день.
А если вы хотите вечерами отдыхать в тишине, то вам подойдут спальные районы Восточного округа — Видный, Малахово и район ТРЦ «Кристалл». Здесь в пешей доступности имеется вся необходимая инфраструктура, а ночами в этих домах тихо и спокойно. К тому же многие из домов новые, что порадует ценителей эстетики.