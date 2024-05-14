nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Московский холдинг откроет ресторан грузинской кухни в Тюменской области

Московский холдинг откроет ресторан грузинской кухни в Тобольске

14 мая 2024, 06:02
Фото: 1MI

Московский холдинг откроет ресторан грузинской кухни в Тюменской области

В Тобольске уже открыто кафе этого холдинга. Открытие заведения состоится после 20 мая.

Московский холдинг Hedonist Group откроет в Тобольске ресторан грузинской кухни «Гедонист». Официальное открытие заведения состоится после 20 мая, сообщили в администрации города.

Меню ресторана «Гедонист» разработано шеф-поваром московского ресторана «Hedonist» Давидом Челидзе, который работал в испанском Сан-Себастьяне у обладателя 12 звезд «Мишлен» Мартина Барасатеги и во французском Провансе у обладателя двух звезд «Мишлен» Эдуара Любэ.

Полное бездействие: ишимцы ждут, когда комиссия начнет оценивать ущерб от паводка
Узнать подробнее

В Тобольске уже открыто семейное кафе этого холдинга — «Простые радости». Глава города Максим Афанасьев отметил, что к 2030 году в заведениях общепита Тобольска планируется создать более тысячи посадочных мест.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские рестораторы начнут открывать заведения мини-формата. Они будут вынуждены пойти на этот шаг из-за роста стоимости реализации проектов больших форматов.

Читайте также:
Паводок в Тюменской области сняли из космоса. ФОТОМногодетная тюменка-алкоголичка задолжала своим детям 4 миллиона рублейПредлагаемые зарплаты в Тюменской области выросли на треть
#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Открытие#Рестораны#Ресторан#Заведения
Подпишитесь
ТОП-100 влиятельных людей Тюменской области 2024
Вчера, 02:35
Полное бездействие: ишимцы ждут, когда комиссия начнет оценивать ущерб от паводка
Вчера, 10:23
Путин указом снова призвал уже служивших в армии тюменцев
Вчера, 11:50
Тюменский мэр Руслан Кухарук может стать губернатором Кемеровской области
Вчера, 13:31
Рост уровня воды в Тоболе замедлился
Вчера, 03:38
«Закрыл собой бойца»: на СВО погиб воспитанник Тобольской духовной семинарии
Вчера, 10:28
"