Московский холдинг откроет ресторан грузинской кухни в Тобольске

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Московский холдинг Hedonist Group откроет в Тобольске ресторан грузинской кухни «Гедонист». Официальное открытие заведения состоится после 20 мая, сообщили в администрации города.
Меню ресторана «Гедонист» разработано шеф-поваром московского ресторана «Hedonist» Давидом Челидзе, который работал в испанском Сан-Себастьяне у обладателя 12 звезд «Мишлен» Мартина Барасатеги и во французском Провансе у обладателя двух звезд «Мишлен» Эдуара Любэ.
В Тобольске уже открыто семейное кафе этого холдинга — «Простые радости». Глава города Максим Афанасьев отметил, что к 2030 году в заведениях общепита Тобольска планируется создать более тысячи посадочных мест.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские рестораторы начнут открывать заведения мини-формата. Они будут вынуждены пойти на этот шаг из-за роста стоимости реализации проектов больших форматов.