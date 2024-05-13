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Updated Сегодня, 10:25

Ишимцы возмущены бездействием комиссии по оценке ущерба от паводка

Полное бездействие: ишимцы ждут, когда комиссия начнет оценивать ущерб от паводка

13 мая 2024, 10:23
Фото: 1MI

Ишимцы возмущены бездействием комиссии по оценке ущерба от паводка

В Ишимском районе отступает паводок. Наконец-то территории постепенно освобождаются от большой воды, но жители возмущены тем, что в их домах все еще не начали оценивать ущерб, принесенный потопами.

«Вода начала уходить, районная администрация даже не чешется. Где комиссии по оценке ущерба? Ни какой информации нигде нет. Куда звонить? Куда обращаться?», — пишет анонимно возмущенный житель Ишимского района в социальных сетях.

По словам пострадавших от потопа, к ним не приходили представители власти и не осматривали дома, при этом им хочется скорее получить выплаты, чтобы восстановить жилье. Жители даже намерены обращаться к президенту за помощью.

Ранее «Наш город» писал, что власти Ишима выкупят дома для строительства дамбы.

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