Полное бездействие: ишимцы ждут, когда комиссия начнет оценивать ущерб от паводка

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
«Вода начала уходить, районная администрация даже не чешется. Где комиссии по оценке ущерба? Ни какой информации нигде нет. Куда звонить? Куда обращаться?», — пишет анонимно возмущенный житель Ишимского района в социальных сетях.
По словам пострадавших от потопа, к ним не приходили представители власти и не осматривали дома, при этом им хочется скорее получить выплаты, чтобы восстановить жилье. Жители даже намерены обращаться к президенту за помощью.
Ранее «Наш город» писал, что власти Ишима выкупят дома для строительства дамбы.