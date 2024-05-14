Многодетная тюменка-алкоголичка задолжала своим детям 4 миллиона рублей

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Армизонский районный суд установил, что у 35-летней местной жительницы шестеро детей 2007, 2012, 2014, 2018, 2020 и 2022 годов рождения, в отношении которых она лишена родительских прав. Их жизнью она не интересуется.
Алименты тюменка не выплачивала ни разу, так как у нее нет ни денег, ни работы, ни недвижимости. По месту жительства она характеризуется отрицательно, злоупотребляет алкоголем, состоит на учете у психиатра-нарколога и не раз привлекалась к административной ответственности, в том числе и в октябре 2023 года за неуплату алиментов — тогда она была арестована на 10 суток.
В общей сложности женщина задолжала своим детям 3.9 миллиона рублей. Из-за того, что она снова беременна, суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Вместо тюрьмы она отправится на исправительные работы на полгода с удержанием из зарплаты 5% в доход государства.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области чиновник задолжал своим детям 1.5 миллиона рублей. Он не платил им алименты три года.