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Многодетная мать из Тюменской области задолжала своим детям 4 миллиона рублей

Многодетная тюменка-алкоголичка задолжала своим детям 4 миллиона рублей

14 мая 2024, 05:16
Фото: 1MI

Многодетная мать из Тюменской области задолжала своим детям 4 миллиона рублей

У женщины шестеро детей, в отношении всех она лишена родительских прав. Сейчас она беременна седьмым ребенком.
Сюжет
Дети

Армизонский районный суд установил, что у 35-летней местной жительницы шестеро детей 2007, 2012, 2014, 2018, 2020 и 2022 годов рождения, в отношении которых она лишена родительских прав. Их жизнью она не интересуется.

Алименты тюменка не выплачивала ни разу, так как у нее нет ни денег, ни работы, ни недвижимости. По месту жительства она характеризуется отрицательно, злоупотребляет алкоголем, состоит на учете у психиатра-нарколога и не раз привлекалась к административной ответственности, в том числе и в октябре 2023 года за неуплату алиментов — тогда она была арестована на 10 суток.

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В общей сложности женщина задолжала своим детям 3.9 миллиона рублей. Из-за того, что она снова беременна, суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Вместо тюрьмы она отправится на исправительные работы на полгода с удержанием из зарплаты 5% в доход государства.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области чиновник задолжал своим детям 1.5 миллиона рублей. Он не платил им алименты три года.

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#Любовь Селезнева#Общество#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Долги#Многодетные семьи#Алименты#Алкоголизм
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