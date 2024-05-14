Многодетная тюменка-алкоголичка задолжала своим детям 4 миллиона рублей

Алименты тюменка не выплачивала ни разу, так как у нее нет ни денег, ни работы, ни недвижимости. По месту жительства она характеризуется отрицательно, злоупотребляет алкоголем, состоит на учете у психиатра-нарколога и не раз привлекалась к административной ответственности, в том числе и в октябре 2023 года за неуплату алиментов — тогда она была арестована на 10 суток.