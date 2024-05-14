Предлагаемые зарплаты в Тюменской области выросли на треть

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Аналитики hh.ru сообщили, что за апрель заметнее всего предлагаемые зарплаты увеличились в сфере транспорта и логистики — до 113.5 тысячи рублей в среднем, что на 58% больше, по сравнению с прошлым годом. Также в этом плане лидируют индустрии спорта и красоты — 61.1 тысячи рублей (+55%), автобизнес — 95.1 тысячи (+53%), сельское хозяйство — 135.6 тысячи (+51.8%) и рабочие — 93.9 тысячи (+52.1%).
В апреле самые высокие зарплаты предлагались в сферах добычи сырья — 138.4 тысячи рублей, сельского хозяйства — 135.6 тысячи, высшего и среднего менеджмента — 116.2 тысячи, транспорта и логистики — 113.5 тысячи, а также инвестиций и консалтинга — 101.9 тысячи.
Ранее «Наш город» писал, что тюменским нефтяникам повысили зарплаты. Это произошло из-за того, что соискатели стали отказываться от работы за старые зарплаты.