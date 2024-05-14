Предлагаемые зарплаты в Тюменской области выросли на треть

Аналитики hh.ru сообщили, что за апрель заметнее всего предлагаемые зарплаты увеличились в сфере транспорта и логистики — до 113.5 тысячи рублей в среднем, что на 58% больше, по сравнению с прошлым годом. Также в этом плане лидируют индустрии спорта и красоты — 61.1 тысячи рублей (+55%), автобизнес — 95.1 тысячи (+53%), сельское хозяйство — 135.6 тысячи (+51.8%) и рабочие — 93.9 тысячи (+52.1%).