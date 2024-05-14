nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

В Тюменской области предлагаемые зарплаты выросли на треть

Предлагаемые зарплаты в Тюменской области выросли на треть

14 мая 2024, 04:38
Фото: 1MI

В Тюменской области предлагаемые зарплаты выросли на треть

За год тюменские работодатели увеличили обещаемые зарплаты до 60.6 тысячи рублей. Рост составил 32%.

Аналитики hh.ru сообщили, что за апрель заметнее всего предлагаемые зарплаты увеличились в сфере транспорта и логистики — до 113.5 тысячи рублей в среднем, что на 58% больше, по сравнению с прошлым годом. Также в этом плане лидируют индустрии спорта и красоты — 61.1 тысячи рублей (+55%), автобизнес — 95.1 тысячи (+53%), сельское хозяйство — 135.6 тысячи (+51.8%) и рабочие — 93.9 тысячи (+52.1%).

В апреле самые высокие зарплаты предлагались в сферах добычи сырья — 138.4 тысячи рублей, сельского хозяйства — 135.6 тысячи, высшего и среднего менеджмента — 116.2 тысячи, транспорта и логистики — 113.5 тысячи, а также инвестиций и консалтинга — 101.9 тысячи.

ТОП-100 влиятельных людей Тюменской области 2024
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что тюменским нефтяникам повысили зарплаты. Это произошло из-за того, что соискатели стали отказываться от работы за старые зарплаты.

Читайте также:
Везде отказали: ребенок войны из Тюменской области вынуждена жить в аварийном домеРади КРТ у тюенцев заберут более 200 гаражей и земельных участков в центре городаДве девочки на электросамокате попали под колеса иномарки в Тюмени
#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Работодатели#Вакансии#Рабочие вакансии#Средняя зарплата
Подпишитесь
ТОП-100 влиятельных людей Тюменской области 2024
Вчера, 02:35
Полное бездействие: ишимцы ждут, когда комиссия начнет оценивать ущерб от паводка
Вчера, 10:23
Путин указом снова призвал уже служивших в армии тюменцев
Вчера, 11:50
Тюменский мэр Руслан Кухарук может стать губернатором Кемеровской области
Вчера, 13:31
Рост уровня воды в Тоболе замедлился
Вчера, 03:38
«Закрыл собой бойца»: на СВО погиб воспитанник Тобольской духовной семинарии
Вчера, 10:28
"