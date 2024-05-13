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В Тюменской области зарплаты нефтяникам повышают из-за отказа работать

«Ситуация кризисная»: тюменским нефтяникам из-за отказа работать повысили зарплаты

13 мая 2024, 03:55
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области зарплаты нефтяникам повышают из-за отказа работать

В начале года зарплаты нефтяников выросли на 15%. По словам эксперта, в 2024 году рост зарплат продолжится.

В этом году у тюменских нефтяников вырастут зарплаты. В первую очередь, это коснется руководящего звена и работников узконаправленных специальностей — прорабов, геодезистов и инженеров ПТО, рассказала основательница рекрутингового агентства Forward Company Татьяна Баданова РБК Тюмень.

Зарплаты нефтяников уже повышались в 2023 году, однако в 2024 году этот тренд продолжится. В начале года предлагаемые зарплаты по отдельным вакансиям выросли на 15%.

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«Зарплаты еще определенно не достигли своего пика. Стоит понимать, что речь идет не только о тюменских вакансиях, так как работа вахтой часто подразумевает выезд в другой регион. Объемы производства в этой сфере в России растут в связи с курсом на импортозамещение», — рассказала Баданова.

Она добавила, что рост зарплат связан с тем, что соискатели стали отказываться от работы за старые зарплаты. После их повышения они стали чаще откликаться на вакансии.

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«Если в прошлом году на одну вакансию вызывались 1-2 человека, то сейчас их может быть уже от 5 до 8. Несмотря на то, что прослеживается положительная динамика, говорить о решении проблемы кадрового голода в отрасли еще рано, ситуация по-прежнему остается кризисной», — отметила эксперт.

По данным сервиса hh.ru, в первом квартале 2024 года в сфере «Добыча сырья» были опубликованы 2.1 тысячи вакансий — на 25% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Медианные зарплаты в прошлом году составляли 68-160 тысяч рублей, в этом году — 85-195 тысяч.

Ранее «Наш город» писал, что у тюменских медиков выросли зарплаты. По итогам 2023 года их средний заработок достиг 114.5 тысячи рублей.

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