«Ситуация кризисная»: тюменским нефтяникам из-за отказа работать повысили зарплаты

По данным сервиса hh.ru, в первом квартале 2024 года в сфере «Добыча сырья» были опубликованы 2.1 тысячи вакансий — на 25% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Медианные зарплаты в прошлом году составляли 68-160 тысяч рублей, в этом году — 85-195 тысяч.