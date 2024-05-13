«Ситуация кризисная»: тюменским нефтяникам из-за отказа работать повысили зарплаты

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
В этом году у тюменских нефтяников вырастут зарплаты. В первую очередь, это коснется руководящего звена и работников узконаправленных специальностей — прорабов, геодезистов и инженеров ПТО, рассказала основательница рекрутингового агентства Forward Company Татьяна Баданова РБК Тюмень.
Зарплаты нефтяников уже повышались в 2023 году, однако в 2024 году этот тренд продолжится. В начале года предлагаемые зарплаты по отдельным вакансиям выросли на 15%.
«Зарплаты еще определенно не достигли своего пика. Стоит понимать, что речь идет не только о тюменских вакансиях, так как работа вахтой часто подразумевает выезд в другой регион. Объемы производства в этой сфере в России растут в связи с курсом на импортозамещение», — рассказала Баданова.
Она добавила, что рост зарплат связан с тем, что соискатели стали отказываться от работы за старые зарплаты. После их повышения они стали чаще откликаться на вакансии.
«Если в прошлом году на одну вакансию вызывались 1-2 человека, то сейчас их может быть уже от 5 до 8. Несмотря на то, что прослеживается положительная динамика, говорить о решении проблемы кадрового голода в отрасли еще рано, ситуация по-прежнему остается кризисной», — отметила эксперт.
По данным сервиса hh.ru, в первом квартале 2024 года в сфере «Добыча сырья» были опубликованы 2.1 тысячи вакансий — на 25% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Медианные зарплаты в прошлом году составляли 68-160 тысяч рублей, в этом году — 85-195 тысяч.
Ранее «Наш город» писал, что у тюменских медиков выросли зарплаты. По итогам 2023 года их средний заработок достиг 114.5 тысячи рублей.