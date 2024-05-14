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Бастрыкин поручил выяснить, почему ребенок войны из Тобольска живет в «аварийке»

Везде отказали: ребенок войны из Тюменской области вынуждена жить в аварийном доме

14 мая 2024, 04:15
Фото: 1MI

Бастрыкин поручил выяснить, почему ребенок войны из Тобольска живет в «аварийке»

Пожилая женщина проживает в аварийном общежитии, но новое жилье администрация ей не предлагает. Бастрыкин поручил разобраться в ситуации.

Жительница Тобольска, признанная ребенком войны, вынуждена жить в разрушающемся общежитии, здание которого не признают аварийным. По ее словам, городская администрация новое жилье ей не предлагает. Тюменский Следственный комитет уже проводил проверку, но в возбуждении уголовного дела было отказано.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Тюменской области Александру Кублякову провести проверку по факту нарушения прав женщины и доложить об основаниях принятого ранее решения.

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Ранее «Наш город» писал, что жительница деревни Новоуфимская Аромашевского района пожаловалась главе СК РФ на состояние моста, который, как она заявила, является аварийным. Бастрыкин поручил провести проверку.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Следственный комитет#Жалобы#Новости тюмени#Тобольск#Пенсионеры#Аварийное жилье#Проверки#Бастрыкин Александр#Александр Бастрыкин
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