Везде отказали: ребенок войны из Тюменской области вынуждена жить в аварийном доме

Жительница Тобольска, признанная ребенком войны, вынуждена жить в разрушающемся общежитии, здание которого не признают аварийным. По ее словам, городская администрация новое жилье ей не предлагает. Тюменский Следственный комитет уже проводил проверку, но в возбуждении уголовного дела было отказано.