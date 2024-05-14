Везде отказали: ребенок войны из Тюменской области вынуждена жить в аварийном доме

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Жительница Тобольска, признанная ребенком войны, вынуждена жить в разрушающемся общежитии, здание которого не признают аварийным. По ее словам, городская администрация новое жилье ей не предлагает. Тюменский Следственный комитет уже проводил проверку, но в возбуждении уголовного дела было отказано.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Тюменской области Александру Кублякову провести проверку по факту нарушения прав женщины и доложить об основаниях принятого ранее решения.
Ранее «Наш город» писал, что жительница деревни Новоуфимская Аромашевского района пожаловалась главе СК РФ на состояние моста, который, как она заявила, является аварийным. Бастрыкин поручил провести проверку.