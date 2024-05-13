Тюменцы в запасе отправлены на военные сборы по указу Путина

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Военных отправят в Центральный военный округ. Участников ждет подготовка и переподготовка по тем специальностям, которые они получили во время службы в армии.
Военный комиссар Тюменской области заявил, что сборы продлятся от двух недель до полутора месяцев. Все будет зависеть от плана подготовки или переподготовки.
Напомним, что сборы проводятся по Указу президента Владимира Путина.
Ранее «Наш город» писал, что на СВО погиб воспитанник Тобольской духовной семинарии.