nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Тюменцы в запасе отправлены на военные сборы по указу Путина

Тюменцы в запасе отправлены на военные сборы по указу Путина

13 мая 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney
Жители Тюменской области, находящиеся в запасе, направлены на военные сборы сегодня, 13 мая. Об этом сообщает информцентр Правительства.

Военных отправят в Центральный военный округ. Участников ждет подготовка и переподготовка по тем специальностям, которые они получили во время службы в армии.

Военный комиссар Тюменской области заявил, что сборы продлятся от двух недель до полутора месяцев. Все будет зависеть от плана подготовки или переподготовки.

Напомним, что сборы проводятся по Указу президента Владимира Путина.

Ранее «Наш город» писал, что на СВО погиб воспитанник Тобольской духовной семинарии.

Читайте также:
«Им бы жить, да жить»: Сразу два бойца из Тюменской области погибли в зоне СВОС погибшим на СВО медиком простятся в Тюмени«Закрыл собой бойца»: на СВО погиб воспитанник Тобольской духовной семинарии
#Нигина Азамова#Общество#Военные#Владимир Путин#Военные сборы#Учебные сборы#Бойцы#СВО
Подпишитесь
ТОП-100 влиятельных людей Тюменской области 2024
Сегодня, 02:35
Полное бездействие: ишимцы ждут, когда комиссия начнет оценивать ущерб от паводка
Сегодня, 10:23
Тюменцам рассказали, как вернуться в режим после долгих майских праздников
Сегодня, 06:31
А это точно май? На Тюмень надвигаются холода
Сегодня, 04:18
Рост уровня воды в Тоболе замедлился
Сегодня, 03:38
«Закрыл собой бойца»: на СВО погиб воспитанник Тобольской духовной семинарии
Сегодня, 10:28
"