ТОП-100
САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ Тюменской области

Последние годы существенно перевернули карту влияния Тюменской области. Люди, которые ранее даже не попадали в сотню, к 2024 году взлетели в первую половину рейтинга влиятельных людей региона. Причин тому несколько: политическая обстановка, смена приоритетов и кадровые перестановки. «Наш город» узнал, какие люди теперь у руля и почему они обладают особым влиянием.

Мы сформировали экспертный состав, в который вошли политики, бизнесмены, общественники, представители правоохранительных органов и другие люди чье мнение в регионе имеет вес. Результаты оценок — в нашем спецпроекте.


О проекте

«ТОП-100 влиятельных людей Тюменской области» — это рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния. Формирование итоговой сотни проходило в несколько этапов, чтобы охватить максимально широкий круг лиц и получить наиболее объективные оценки.

Как считали

Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе на втором - выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.

Список влиятельных жителей Тюменской Области

Место
Имя
Должность
Рейтинг
#1
Владимир Якушев
полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, бывший губернатор Тюменской области
10

Лидеру рейтинга ни один из экспертов не поставил менее 10 баллов, что не удивительно, ведь Тюменская область развивается по курсу, намеченному Владимиром Якушевым, когда тот еще был губернатором. Его имя регулярно вспоминают на торжественных мероприятиях, а его немилости боятся практически все политики.

В период наступления паводков Якушев прибыл в Тюменскую область, чтобы лично контролировать процесс подготовки к ЧС и консультировать местное правительство.

Нынешняя должность и заслуги перед регионом подарили Владимиру Якушеву заслуженное 1 место рейтинга влиятельных.

#2
Александр Моор
губернатор Тюменской области
9,63

Губернатор Тюменской области также сохраняет лидирующие позиции. Несмотря на фиаско во время онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным, Моор смог сохранить лицо. Видеоролики с его трюками на брусьях и участием в экстремальных видах спорта разлетаются за секунды. Звание руководителя местного оперативного штаба по вопросам безопасности и активное участие в периоды ЧС возвышает губернатора в глазах общественности. А потому к нему в Тюменской области относятся с уважением, хотя до влияния Владимира Якушева Моору еще далеко.

#3
Владимир Овчинников
руководитель управления ФСБ России по Тюменской области
7,54

Первым силовиком в рейтинге, да еще и на такой высокой позиции, стал глава ФСБ. Новости о том, что сотрудники службы безопасности выявляют лиц, спонсирующих ВСУ, распространяющих фейки о ВС РФ или дискредитирующих армию, не оставляют сомнения, что силовая структура активно работает и оказывает огромное влияние на жизнь региона.

Еще в позапрошлом году Овчинников был в четвертой десятке рейтинга, так как только прибыл сюда на работу из Липецка, а сейчас он вошел в тройку лидеров.

#4
Сергей Чирков
военный комиссар Тюменской области
6,95

Алексей Куличков, занимавший эту должность до Чиркова, в рейтинге влиятельных добрался лишь до 12 строчки. Нынешний военный комиссар прыгнул выше. Причина тому — СВО и военные сборы в Тюменской области. Чирков достаточно строг, и с его появлением у комиссариата возникли новые задачи, которые пока успешно реализуются. К тому же существенно снизилось число жалоб от военных.

#5
Владислав Московских
прокурор Тюменской области
6,5

Со 2 места главный прокурор региона упал на 5. Возможно, его влияние пошатнул ряд проверок, организованных столичным ведомством. Однако активная борьба с коррупцией и превышением полномочий людьми с громкими должностями помогают Московских держаться в строю и оставаться в пятерке самых влиятельных людей Тюменской области.

#6
Александр Кубляков
руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области
6,22

На одну позицию в рейтинге влиятельных поднялся глава СКР по Тюменской области. Раскрытие коррупционных преступлений и нарушений условий госзакупок, дела за превышение полномочий, в частности, и его заслуга. А потому политики и бизнесмены боятся внимания генерал-майора юстиции и относятся к нему с большой осторожностью, учитывая масштаб влияния.

#7
Николай Руссу
генеральный директор «Мостострой-11»
6,13

Как ни странно, уход с должности депутата Тюменской областной думы никак не снизил влияния Руссу. Он стал самым влиятельным бизнесменом региона. Его компания «Мостострой-11» недаром зовется любимым подрядчиком губернатора, ведь она возводит практически все ключевые объекты в регионе — от развязок до университетов. К тому же поговаривают, что и в думе его слово до сих пор имеет вес.

#8
Александр Смирнов
начальник управления МВД России по Тюменской области
5,9

Новый глава УМВД по Тюменской области к обязанностям приступил только в конце прошлого года, но его уже достаточно высоко оценили эксперты. Репутация силовика практически безупречна: он успел поработать в пяти других регионах России и везде хорошо себя зарекомендовать. Вероятно, за прошлые заслуги эксперты так высоко оценили Смирнова, подарив ему 8 место рейтинга влиятельных людей Тюменской области.

#9
Павел Белявский
заместитель губернатора Тюменской области, член президиума правительства
5,68

Упал в рейтинге один из главных замов губернатора Моора. Если в 2022 году ему ставили высокие баллы за серьезное продвижение по карьерной лестнице, то сейчас его влияние оценивают более объективно. Напомним, что Белявский в 2022 году сменил кресло директора департамента по общественным связям, коммуникации и молодежной политике на более престижное — заместителя губернатора Тюменской области по внутренней политике.

#10
Руслан Кухарук
глава Тюмени
5,54

С 4 на 10 место в рейтинге влиятельных переместился глава городской администрации Руслан Кухарук. Хотя за ним стоит руководство городским отделением «Единой России» и перспектива стать губернатором. Обычно перестановки во власти в Тюменской области происходят по такой схеме. А потому влияние Кухарука могли попросту недооценить, ведь его постоянное присутствие на столичных мероприятиях для политиков может обеспечить ему более престижное место работы.

#11
Артур Хачатрян
начальник ГУ МЧС России по Тюменской области
5,54

С 80 на 11 место поднялся глава МЧС по Тюменской области. Причин тому две: пожары и паводки. Генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян смело вступает в полемику с губернатором Тюменской области, когда дело касается вопросов безопасности, и от его действий зависит, сгорит Тюменская область, утонет или же выстоит. За эти заслуги эксперты и отдали ему такое высокое место.

#12
Ольга Кузнечевских
вице-губернатор Тюменской области, член президиума правительства
5,4

Это первая женщина в нашем рейтинге. Она упала в ТОП-100 на одну позицию, однако эксперты учитывают, что Кузнечевских смогла стать заместителем Александра Моора в оперативном штабе по вопросам безопасности, ее фамилия часто мелькала в СМИ, когда речь шла о поставках оборудования для бойцов, или негодованиях служащих. Вероятно, по этой причине ее так высоко оценили коллеги и представители других ведомств и сфер жизни.

#13
Евгений Федоткин
начальник управления Росгвардии по Тюменской области
5,22

С 67 места в первую двадцатку поднялся представитель классической карьеры в силовых структурах. Трагические события, происходящие в России, не могут не влиять на восприятие главы Росгвардии, потому в нем видят человека, от которого зависит в регионе очень многое.

#14
Владимир Чейметов
заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области
5,22

Санкции и проблемы с поставками привели к тому, что регион сконцентрировался на развитии сельскохозяйственного сектора. Это было выгодно для Чейметова, который занимает несколько должностей, связанных с сельским хозяйством. Он руководит комиссией по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей, эвакуационной комиссией, рыбохозяйственным советом Тюменской области, противоэпизоотической комиссией и научно-техническим советом при департаменте АПК Тюменской области.

#15
Дмитрий Кузьменко
главный федеральный инспектор по Тюменской области
5,04

Глава еще одного надзорного органа поднялся в нашем рейтинге с 43 места. Однако многие эксперты о Кузьменко слышат редко, он не особо публичный человек. Но солидная должность обеспечила ему 15 место в период, когда в законодательство активно вносятся различные изменения.

#16
Алексей Круковский
владелец девелоперской компании «Брусника»
5

Если вы видите какой-то новый и современный ЖК в городе, то с большой вероятностью его возводит компания Алексея Круковского. « Брусника» активно участвует в реализации проектов комплексного развития территории (КРТ) в Тюменской области и сотрудничает с местными властями. Похвала этой компании часто звучит из уст первых лиц города и области, а потому во влиянии Круковского сомневаться не стоит.

#17
Павел Перевалов
начальник главного управления строительства Тюменской области
4,86

У Павла Перевалова есть 14-летний опыт работы в управлении. С 2007 года он работает в сфере ЖКХ и строительства. За это время он занимал различные должности в правительстве региона и мэрии Тюмени. Перевалов отвечает за заключение контрактов на строительные проекты, начиная с инфраструктурных и заканчивая национальными. А потому его решения напрямую сказываются на будущем региона.

#18
Дмитрий Рупп
начальник УФСИН России по Тюменской области
4,86

Ранее глава УФСИН не попадал в рейтинг влиятельных людей Тюменской области. Но ряд резонансных дел и сопутствующее содержание известных заключенных помогло ему существенно укрепить позиции.

#19
Андрей Артюхов
первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, депутат от «Единой России»
4,72

Этот политик отличается особой молчаливостью, но все в регионе знают, что за этим кроется авторитетное мнение, которые высказывается в более узких кругах. Он остается заместителем главы думы даже после его смены, однако влияние Артюхова от этого не страдает.

#20
Семен Тегенцев
директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
4,72

На фоне стремительного подъема строительства в регионе глава департамента ЖКХ впервые попадает в рейтинг влиятельных людей Тюменской области. Рост тарифов и негодование жителей ему удается уводить в нужное русло, избегая скандалов. К тому же ему в каком-то смысле подчиняются управляющие компании региона, которые опасаются немилости Тегенцева.

#21
Леонид Михельсон
председатель правления ПАО «НОВАТЭК», акционер холдинга «Сибур»
4,68

В конце 2023 года Леонид Михельсон и губернатор Александр Моор открыли вторую очередь научного центра в Тюмени, на строительство которого ушли миллиарды рублей. Компании, к которым причастен бизнесмен, активно сотрудничают с правительством и неоднократно в положительном ключе отмечаются первыми лицами региона.

#22
Ильдар Хусаинов
совладелец риелторской компании «Этажи»
4,68

В прошлом году глава компании «Этажи» пожаловался на сложности с ведением бизнеса в Тюмени. Хусаинов сообщил, что головной офис компании может переехать в другой город. Причина — плохая работа инструментов поддержки, сложности ведения бизнеса в регионе. Однако ему удалось договориться с губернатором на личной встрече, что доказывает особое влияние бизнесмена в регионе.

#23
Галина Шарухо
главный государственный санитарный врач по Тюменской области, руководитель Роспотребнадзора Тюменской области
4,59

С 2005 года Галина Шарухо руководит территориальным управлением Роспотребнадзора, является главным государственным санитарным врачом по Тюменской области. В ее случае стабильность — признак мастерства. Ведомство активно судится с нарушителями и часто выигрывает дела, а потому проверок Роспотребнадзора в Тюменской области многие боятся.

#24
Сергей Шустов
заместитель губернатора Тюменской области, член президиума правительства
4,54

Сергей Шустов координирует и контролирует деятельность главного управления строительства Тюменской области, под его контролем также и управление гостехнадзора Тюменской области. Учитывая, что Тюменская область гордится темпами строительства, попадание в рейтинг влиятельных главного контролера за всеми стройками региона вполне ожидаемо.

#25
Лариса Теплоухова
заместитель губернатора Тюменской области, член президиума правительства
4,5

Тюменская область сильна своим историческим наследием и любые находки или работы вблизи значимых объектов попадают под контроль Теплоуховой, которая является руководителем комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области. С учетом того, что ранее, когда Александр Моор еще был главой города, Теплоухова также была его заместителем, статус чиновницы выглядит закономерным.

#26
Ольга Сарбаева
генеральный директор ООО «Тюмень Водоканал»
4,4

Рейтинг влиятельных не мог обойтись без руководителей компаний коммунальной сферы. Ольга Сарбаева с 2009 года работала в «Водоканале» в должности финансового директора. На ее плечах — реализация планов инвестиционной программы, модернизации сетей, очистных сооружений и двух водозаборов.

#27
Эдуард Бакиев
заместитель губернатора Тюменской области, руководитель представительства правительства Тюменской области в органах госвласти РФ
4,31

Эдуард Бакиев в апреле 2019 года был назначен заместителем губернатора Тюменской области Александра Моора. Он от имени региона взаимодействует с федеральными органами государственной власти — администрацией президента, правительством страны, силовиками. Считается доверенным человеком Моора, его влиятельность обусловлена в том числе и этим.

#28
Наталья Логинова
директор департамента здравоохранения Тюменской области
4,31

Разгребая последствия пандемии и частые вспышки ОРВИ, гриппа и других заболеваний, Наталья Логинова обрела большее влияние, поднявшись с 33 строчки. Оперативное реагирование и личные выступления помогают главе ведомства оставаться на виду, что вызывает большее доверия и возвышает ее в глазах экспертов.

#29
Андрей Пантелеев
заместитель губернатора Тюменской области, член президиума правительства
4,31

Пантелеев координирует деятельность департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, департамент культуры Тюменской области и департамента экономики. Целый «букет» департаментов помог ему попасть в 30-ку самых влиятельных людей региона.

#30
Сергей Сарычев
бывший вице-губернатор, советник генерального директора ООО «СИБУР»
4,27

В 2022 году Сарычев завершил свою политическую карьеру и ушел с поста вице-губернатора, на котором занимался внутренней политикой и взаимодействием с правоохранительными органами. Однако стоит отметить, что, даже работая в СИБУРе, он всё ещё поддерживает тесные связи с правительством и его мнение продолжает иметь значение.

#31
Владимир Шевчик
совладелец холдинга «Сибинтел»
4,27

В 2022 году депутаты Тюмени отметили бизнесмена Владимира Шевчика за его вклад в развитие города. Он проявил себя как успешный предприниматель, несмотря на трудности, связанные с вызовами современной жизни, доходы его компаний (птицефабрика «Пышминская», термальный курорт «ЛетоЛето», торговые центры «Галерея Вояж», «Гудвин», «Премьер», бизнес-центры «Петр Столыпин», «Деловой дом "Дежнев"», жилые комплексы «Авторский квартал Машаров», «Тройка» и т.д.) продолжают расти, в частности, сейчас продаются квартиры в его авторском квартале в самом центре города.

#32
Алексей Райдер
заместитель губернатора Тюменской области, член президиума правительства
4,22

Райдер не стал самым влиятельным заместителем губернатора, в частности, из-за того, что отличается скорее не строгим влиянием, а творческим подходом к работе. Однако сила его слова в кулуарах правительства неоспорима.

#33
Вячеслав Вахрин
заместитель губернатора Тюменской области, член президиума правительства
4,18

Еще один заместитель губернатора, которому громкая должность не помогла приблизиться к Моору в рейтинге влиятельных людей региона. Чиновник координирует и контролирует деятельность департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, департамента тарифной и ценовой политики и департамента информатизации.

#34
Олег Датских
уполномоченный по правам человека в Тюменской области
4,18

Попадание в рейтинг влиятельных ему обеспечила активная помощь тюменцам, которые находятся в зоне СВО. Он пользуется большим доверием жителей региона и часто помогает в решении проблем, касающихся его специальности.

#35
Алексей Бобров
бенефициар ООО «Корпорация СТС»
4,13

Один из влиятельнейших бизнесменов, активно участвующий в развитии корпорации. Часто приезжает в Тюмень, чтобы лично презентовать и координировать новые проекты.

#36
Светлана Иванова
председатель Тюменской городской думы
4,13

Сменив на посту Евгения Заболотного, новый председатель городской думы сохранила влияние, обеспеченное должностью. Она смело может вступать в переговоры и споры с главой города и влиять на решения, от которых зависит будущее Тюмени.

#37
Андрей Степанов
уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области
4,13

Степанов уже успел попасть в санкционный список Украины. Участвовал он и в разрешении громких скандалов региона, оперативно реагируя на резонансные события, касающиеся детей, в том числе с делом скандальной тюменской стримерши, которое находится на контроле у главы СКР.

#38
Вячеслав Антропов
председатель Тюменского областного суда
4,04

Первый представитель судебной сферы в нашем рейтинге ближе к середине, чем к началу. Власть судей всегда считалась особой, однако она достаточно ограничена, а вместе с ней и область влияния Антропова.

#39
Андрей Кугаевский
генеральный директор ООО «ЗапСибНефтехим»
4,04

С 2023 года тобольское предприятие СИБУРа «ЗапСибНефтехим» возглавил Андрей Кугаевский, ранее занимавший должность директора по производству и логистике. Кугаевский работает на различных производствах СИБУРа почти 30 лет. Многолетним опытом и именем компании он обеспечил себе место в рейтинге влиятельных.

#40
Марат Царгасов
генеральный директор АО «УСТЭК»
3,95

Еще один энергетик в рейтинге. Успешная реализация государственных программ и плотное общение с губернатором Тюменской области не оставляют сомнений в значимости слов этого бизнесмена.

#41
Павел Тараканов
сенатор, представитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области
3,9

Он попал в санкционный список США и был объявлен в розыск спецслужбами Украины. Политик также известен тем, что предлагал запретить иноагентам занимать должности в организациях с госучастием. Смелые заявления и внимание служб других государств добавляют обладателю серьезной должности влиятельности.

#42
Кабдула Хайдаров
руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области - главный судебный пристав Тюменской области
3,9

Хайдаров отличается активным участием в жизни ведомства, встречается с жителями региона и готов дать ответ по любой жалобе. Ответственным подходом к работе и отсутствием серьезных происшествий с участием ведомства Хайдаров заработал себе 42 место в рейтинге влиятельных.

#43
Елена Бакланова
генеральный директор АО «Россети Тюмень»
3,86

Зимние происшествия на электросетях и скорое разрешение соответствующих проблем в тандеме с главой региона помогли Баклановой укрепить свои позиции как главы одной из основных энергетических компаний региона, работу которой правительство оценивает в положительном ключе, выделяя на развитие солидные бюджеты.

#44
Игорь Халин
председатель избирательной комиссии Тюменской области
3,86

Прошедшие в Тюменской области выборы, которые обошлись без происшествий, усилили влияние Халина. Его работу высоко оценил губернатор и наши эксперты.

#45
Иван Худяков
депутат Тюменской городской думы от «Единой России», директор филиала «Мостострой-11»
3,86

Коллега Николая Руссу не мог не попасть в рейтинг влиятельных персон, учитывая, что он также активно участвует в жизни компании и находится в хороших отношениях с представителями власти.

#46
Игорь Веретенников
руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области
3,81

В 2015 году был назначен на руководящую должность в управлении. За свою работу получил благодарность от ФАС России, Тюменской областной Думы и Губернатора Тюменской области. Не так давно антимонопольные органы обнаружили, что администрация Ишимского района заключила антиконкурентное соглашение с местной пассажирской автомобильно-транспортной компанией (ПАТП).

#47
Николай Казаков
директор ООО «Корпорация СТС»
3,81

Директор корпорации, которая практически всесторонне обеспечивает жизнь жителей региона, с представителями региональной и федеральной власти в хороших отношениях. Компании Николая Казакова доверяют в местном правительстве, а потому его и сочли достаточно влиятельным человеком.

#48
Владимир Кильтау
заместитель главы Тюмени, директор департамента городского хозяйства администрации Тюмени
3,81

Кильтау в 2022 был назначен заместителем главы города — директором департамента городского хозяйства и постоянно находится на виду, отчитываясь о своей деятельности. Он принимает активное участие в общественных мероприятиях и пользуется особым расположением главы города.

#49
Александр Литвяков
заместитель председателя региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО - Югры, ЯНАО
3,81

Кандидатуру Литвякова на занимаемый пост продвинул нынешний полпред УрФО Владимир Якушев. Что, вероятно, и помогло ему укрепиться в должности на десяток лет. С учетом позиции Якушева в рейтинге, попадание «его человека» в список влиятельных вполне объяснимо.

#50
Андрей Гуржеев
руководитель Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора
3,68

Гуржеев неоднократно получал награды от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации за свою работу. В 2016 году его занесли на Доску почета Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

#51
Дмитрий Горицкий
сенатор, представитель от законодательного органа государственной власти Тюменской области, бывший президент «Запсибкомбанка»
3,63

«Переезд» из областной думы в Совет Федерации сказался положительно на значимости политической работы Горицкого. Учитывая тесные связи с Владимиром Якушевым, представителем президента в Уральском федеральном округе, можно сказать, что его влияние было недооценено экспертами, и поэтому Горицкий занимает только 51-е место.

#52
Дмитрий Кобылкин
депутат Госдумы, избран в составе федерального списка кандидатов от «Единой России»
3,63

Бывший глава Ямало-Ненецкого автономного округа и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин с октября 2021 года возглавляет комитет Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, что важно для Тюменской области. Несмотря на это, его место в нашем рейтинге оказалось не таким высоким.

#53
Михаил Таранов
директор департамента финансов Тюменской области
3,63

Таранов был назначен на должность в 2020 году. Ранее он работал в том же учреждении, замещая Татьяну Крупину. Кадровая перестановка произошла в период сокращения расходов регионального бюджета из-за снижения цен на нефть и пандемии коронавируса.

#54
Наталья Шевчик
заместитель председателя Тюменской областной думы, депутат от «Единой России»
3,63

Жена Владимира Шевчика активно занимается местным отделением Союза женщин России. Она также организует просветительские мероприятия, приглашая экспертов из разных частей России. В этом году она впервые не смогла обогнать супруга в гонке влиятельных.

#55
Александр Гайдуков
руководитель группы компаний «Страна Девелопмент»
3,59

Руководитель еще одной компании, которая активно занимается застройкой города и участвует в КРТ. Несмотря на то, что компания Гайдукова строит даже в центре Москвы, его влияние в регионе не считают столь же высоким, как влияние его конкурента — владельца компании «Брусника».

#56
Ольга Швецова
депутат Тюменской областной Думы от «Единой России»
3,59

С 2008 по 2010 годы занимала должность заместителя руководителя исполнительного комитета и руководителя отдела агитационно-пропагандистской работы в тюменском региональном отделении «Единой России». С 2010 года стала заместителем секретаря партии. В 2014 году получила должность руководителя регионального исполнительного комитета партии. В 2016 году прошла в облдуму, где прочно закрепилась. Ее часто можно увидеть на публичных мероприятиях.

#57
Иван Квитка
депутат Госдумы от Тюменской области
3,54

В декабре 2007 года был избран на должность депутата в Государственную думу пятого созыва. Занимал пост заместителя председателя комитета по промышленности. В 2011 году был переизбран депутатом. В 2021 году успешно продлил свой мандат. Квитка также является координатором регионального отделения партии «Единая Россия» в Уральском федеральном округе.

#58
Алексей Овечкин
генеральный директор ООО «Газпром Недра»
3,54

Овечкин руководит основным отделом Газпрома, который пополняет федеральный бюджет через уплату налогов. Топ-менеджер является одним из ключевых игроков в стратегии сохранения технологической независимости региона.

#59
Сергей Путмин
управляющий делами правительства Тюменской области
3,5

Путмин в последние два года отличился резким карьерным скачком, чем и заслужил свое место в рейтинге. В 2022 году он был назначен управляющим делами правительства Тюменской области. Ранее он возглавлял администрацию Уватского муниципального района.

#60
Максим Афанасьев
глава Тобольска, член правительства (на общественных началах)
3,45

Афанасьев стал главой Тобольска в 2019 году. В 2022 году прокуратура провела проверку и вынесла представление о неэффективном использовании бюджетных средств при благоустройстве, что, вероятно, и пошатнуло влияние главы города. Он упал с 32 места на 60.

#61
Дмитрий Грамотин
директор департамента социального развития Тюменской области
3,45

Свое место в рейтинге Грамотин получил благодаря стабильной работе и повышениям. В августе 2007 года Грамотин стал руководителем отдела по спорту и молодежной политике в Тюменской области. С начала января 2017 года он возглавлял отдел по спорту. В апреле 2018 года ему перешло руководство отделом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

#62
Станислав Огорельцев
председатель Тюменского районного суда
3,45

Еще один влиятельный человек, тесно связанный с системой правосудия. Глава Тюменского районного суда Огорельцев будет оставаться на своем посту по крайней мере до 2026 года, до конца его полномочий, полученных в 2020 году.

#63
Мария Трофимова
директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области
3,45

С начала 2017 года и до июня 2021 года руководила государственным автономным учреждением «Агентство туризма и продвижения Тюменской области». В 2022 году ей доверили должность директора департамента потребительского рынка и туризма региона, в связи с чем она стала заниматься более важными задачами.

#64
Геннадий Чеботарев
председатель Общественной палаты Тюменской области
3,40

В 2023 году Чеботарев был переизбран председателем Общественной палаты Тюменской области — это уже четвертый его срок в должности. В 2024 году на его плечи легло формирование общественной комиссии на выборах. Эту работу в позитивном ключе оценил глава региона.

#65
Эрнест Валеев
депутат Госдумы, избран в составе федерального списка кандидатов от «Единой России»
3,36

Самым значимым фактором, влияющим на статус Валеева, является его участие в работе комитета Госдумы, который занимается безопасностью и борьбой с коррупцией.

#66
Виктор Корчагин
депутат Тюменской городской думы от «Единой России», исполнительный директор филиала ООО «Брусника» в Тюмени
3,36

Еще один представитель девелоперской компании «Брусника». Позиция главы компании в совокупности с депутатской работой позволила Корчагину попасть в рейтинг влиятельных.

#67
Елена Левкина
руководитель Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО, ЯНАО
3,36

Росздравнадзором Левкина руководит аж с 2004 года. Стабильность в работе и широкий спектр полномочий обеспечили ей неплохое место в рейтинге влиятельных людей Тюменской области.

#68
Ольга Тренина
директор департамента образования администрации Тюмени
3,36

Ольга Тренина была назначена на эту должность в 2022 году. Общий трудовой стаж Трениной составляет более 30 лет. Однако частые скандалы в тюменских школах существенно сказываются на ее репутации.

#69
Оксана Шевченко
руководитель Управления Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО, ЯНАО
3,36

План проверок Роскомнадзора включает в себя крупные компании региона, такие как «Сургутнефтегазбанк» и «Сургут добыча Ноябрьск», где ведомство ведет надзор над оборотом персональных данных сотрудников. Регулярные посещения Роскомнадзора значимых организаций позволяют его руководителю иметь влияние на множество компаний и направлений деятельности.

#70
Ольга Ануфриева
депутат Госдумы, избрана в составе федерального списка кандидатов от «Единой России»
3,31

Ольга Ануфриева впервые попадает в наш рейтинг. Является заместителем председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам. В парламенте у нее несколько должностей, так или иначе связанных с реформой налогового законодательства, в том числе для нефтяной отрасли. Также Ануфриева обладает обширными связями на федеральном уровне, в частности, считается близкой знакомой премьер-министра Михаила Мишустина, с которым она когда-то работала в налоговой.

#71
Александр Величко
председатель Калининского районного суда Тюмени
3,31

С 2013 года Величко возглавляет суд Калининского округа. В 2019 году он был назначен на эту же должность еще на шесть лет. Его супруга Оксана Величко является депутатом Тюменской городской думы, но места в рейтинге в этом году ей не досталось.

#72
Дмитрий Огородников
председатель Счетной палаты Тюменской области
3,31

Дмитрий Огородников также является членом президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации. Такой контроль финансов обеспечивает ему безусловное влияние на жизнь региона.

#73
Андрей Сажин
Тобольский межрайонный прокурор
3,31

Тобольскую межрайонную прокуратуру Сажин возглавил в 2022 году. На фоне общего подъема силовиков в рейтинге попасть в список влиятельных удалось и ему.

#74
Павел Меньщиков
уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области
3,27

Свой пост Меньщиков занял в 2022 году. Ранее он работал в структуре института уполномоченных по защите прав предпринимателей, причем еще с 2014 года. Активное развитие предпринимательской деятельности в регионе и эффективная борьба с возражениями и жалобами помогли Меньщикову впервые попасть в рейтинг влиятельных.

#75
Андрей Михнович
директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области
3,27

Усиленное внимание общественности и надзорных органов к пожарной и гражданской безопасности возвысило Михновича в глазах общественности и позволило ему впервые попасть в рейтинг влиятельных.

#76
Владимир Казанцев
председатель Счетной палаты города Тюмени
3,22

Еще один представитель Счетной палаты, но уже городского уровня. Эксперты высоко оценили влияние людей, которые работают с финансами и отвечают за бюджет. А потому Казанцев впервые смог попасть в рейтинг влиятельных.

#77
Ольга Мамонтова
заместитель губернатора Тюменской области, руководитель аппарата губернатора Тюменской области
3,22

Назначение Мамонтовой на пост заместителя губернатора сыграло важную роль в 2022 году, когда она получила 29 место в рейтинге. Но сейчас ее влияние оценили не так высоко, хотя ранее Мамонтова уже занимала высокие должности, такие как руководитель аппарата губернатора, а также работала в прокуратуре, таможне, арбитражном суде и администрации Тюмени.

#78
Евгений Путилов
начальник главного правового управления правительства Тюменской области
3,22

На эту должность Путилов был назначен в 2023 году. Примечательно, что ранее обязанности начальника ГПУ исполнял Евгений Лапшин. Но его «спустили» до заместителя.

#79
Владислав Зубарев
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
3,18

Он занимает высокое место в рейтинге благодаря своей успешной карьере в нефтяной сфере. Зубарев также является активным участником нефтегазового форума в Тюмени, и его относят к нефтегазовому лобби на юге региона.

#80
Станислав Логинов
директор департамента информатизации Тюменской области
3,18

Так как в ходе выборов в 2024 году огромную ставку делали на департамент Логинова, успешная реализация задачи помогла ему получить похвалу главы области и усилить свое влияние.

#81
Булат Хайруллин
совладелец группы компаний «Сиббурмаш»
3,13

Причастность к крупной компании, которой регион публично гордится, позволила еще одному из ее главных лиц попасть в рейтинг влиятельных.

#82
Татьяна Чалилова
руководитель УФНС России по Тюменской области
3,13

Халилова — главный налоговик региона. Ее ведомство собирает информацию о финансовом положении всех юридических и физических лиц. Ежегодно Татьяна Чалилова представляет отчет депутатам облдумы о налоговых поступлениях в бюджет. Любой влиятельный предприниматель желает избежать ее особого внимания.

#83
Елена Бойко
депутат Тюменской городской думы от «Единой России», ректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья
3,09

Активная общественная деятельность, должность главы популярного во всем УрФО вуза и прочное закрепление в городской думе помогли Елене Бойко впервые попасть в рейтинг влиятельных.

#84
Владимир Бондарчук
прокурор Тюмени
3,09

Еще в 2022 году Бондарчук заметно поднялся по карьерной лестнице. Из Ялуторовска его перевели на руководящую должность в Тюмень. С тех пор он достойный участник рейтинга влиятельных персон региона.

#85
Иван Романчук
депутат Тюменской городской думы от «Единой России», ректор ТюмГУ
3,09

О Романчуке чаще говорят как о главе вуза. Тюменский госуниверситет с каждым годом повышает свой престиж и модернизируется, вместе с чем растет и влияние его ректора.

#86
Зиннат Садыков
председатель духовного управления мусульман Тюменской области
3,09

На фоне межнациональных конфликтов, которые часто возникают в регионе, спокойное и эффективное реагирование главы мусульман не оставляет сомнений в том, что слово Садыкова в регионе имеет вес.

#87
Глеб Трубин
депутат Тюменской областной думы от ЛДПР
3,09

Смелые заявления с депутатского места и частые публичные выступления обеспечивают Трубину узнаваемость и место в рейтинге влиятельных.

#88
Игорь Горшков
начальник главного управления специальных мероприятий Тюменской области
3,04

Включение в состав оперативного штаба по вопросам безопасности в Тюменской области обеспечило Горшкову и первое попадание в рейтинг влиятельных персон.

#89
Олег Жирных
председатель Арбитражного суда Тюменской области
3,04

Олег Жирных прибыл в Тюменскую область только в 2022 году. Ранее он занимал 71 строчку рейтинга, но его влияние, как и влияние других представителей судебной системы, в этом году оценили не так высоко.

#90
Ольга Зимина
глава Тюменского муниципального района
3,04

В 2023 году главой Тюменского района стала Ольга Зимина. Ранее она была заместителем главы. За заслуги и активное участие в жизни района ее часто отмечали региональные власти.

#91
Тамара Казанцева
депутат Тюменской областной думы, первый секретарь комитета Тюменского областного отделения КПРФ
3,04

Глава КПРФ славится своими громкими заявлениями. Другие депутаты уже отмечали, что она использует «непарламентскую лексику во время работы». Однако ее регулярное появление в инфополе обеспечило политику место в сотне влиятельных.

#92
Анатолий Карпов
депутат Государственной Думы, избран в составе федерального списка кандидатов от «Единой России»
3,04

Обострение межнациональных конфликтов в регионе повысило влияние Карпова, который числится также заместителем председателя комитета Государственной думы по делам национальностей.

#93
Александр Петрушин
историк-краевед, председатель Общественного совета при УМВД России по Тюменской области
3,04

Петрушина часто цитируют СМИ региона. Он смело высказывает свою позицию в отношении любого конфликта, возникшего в Тюменской области. Этим он и заслужил себе место в рейтинге влиятельных людей региона.

#94
Алексей Капалин
митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий
3

Капалин является митрополитом Тобольским и Тюменским, а также ректором Тобольской православной духовной семинарии. Ни один православный праздник в регионе не обходится без его участия, однако в конфликты он предпочитает не вмешиваться. К тому же священнослужитель уже в возрасте, а потому постепенно передает свои полномочия. Однако к нему относятся с огромным уважением.

#95
Денис Коротаев
прокурор Тюменского района
3

Еще один представитель силовой структуры, который смог попасть в рейтинг благодаря заметному укреплению позиций правоохранителей в Тюменской области.

#96
Владимир Зябко
начальник Тюменской таможни
2,95

Владимир Зябко получил должность в 2022 году. В торжественной обстановке Зябко представили Александру Моору в здании правительства Тюменской области. Нынешний начальник служит в таможенных органах с 2001 года.

#97
Игорь Нисковских
руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора
2,95

Экологические проблемы региона находятся под контролем Нисковских. Обострения ситуаций с паводками и обмелением Туры вызвали к нему много вопросов от общественности. Но умение контролировать ситуацию подарило Нисковских его первое попадание в рейтинг влиятельных.

#98
Алексей Савоськин
тюменский активист, исполнительный директор Комитета гражданской безопасности международного общественного движения «Мы любим Россию»
2,95

Смелые заявления и конструктивная критика городского устройства, которая часто сопровождается ответом властей, не оставляют сомнений во влиянии Савоськина на жизнь региона.

#99
Владимир Третьяков
заместитель главы Тюмени
2,95

Под крылом Третьякова — департамент земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени. С учетом активной застройки и развития города в 2024 году попадание политика в рейтинг весьма обосновано.

#100
Александр Зеленский
депутат Тюменской областной думы от «Единой России»
2,9

Заявления политика об СВО и поездки на Донбасс обеспечили ему публичность, а вместе с ней и место в рейтинге влиятельных.

Список по ЮГРЕ:

1
Владимир Якушев
10
2
Александр Моор
9,63
3
Владимир Овчинников
7,54
4
Сергей Чирков
6,95
5
Владислав Московских
6,5
6
Александр Кубляков
6,22
7
Николай Руссу
6,13
8
Александр Смирнов
5,9
9
Павел Белявский
5,68
10
Руслан Кухарук
5.54
11
Артур Хачатрян
5,54
12
Ольга Кузнечевских
5,4
13
Евгений Федоткин
5,22
14
Владимир Чейметов
5,22
15
Дмитрий Кузьменко
5,04
16
Алексей Круковский
5
17
Павел Перевалов
4,86
18
Дмитрий Рупп
4,86
19
Андрей Артюхов
4,72
20
Семен Тегенцев
4,72
21
Леонид Михельсон
4,68
22
Ильдар Хусаинов
4,68
23
Галина Шарухо
4,59
24
Сергей Шустов
4,54
25
Лариса Теплоухова
4,5
26
Ольга Сарбаева
4,4
27
Эдуард Бакиев
4,31
28
Наталья Логинова
4,31
29
Андрей Пантелеев
4,31
30
Сергей Сарычев
4,27
31
Владимир Шевчик
4,27
32
Алексей Райдер
4,22
33
Вячеслав Вахрин
4,18
34
Олег Датских
4,18
35
Алексей Бобров
4,13
36
Светлана Иванова
4,13
37
Андрей Степанов
4,13
38
Вячеслав Антропов
4,04
39
Андрей Кугаевский
4,04
40
Марат Царгасов
3,95
41
Павел Тараканов
3,9
42
Кабдула Хайдаров
3,9
43
Елена Бакланова
3,86
44
Игорь Халин
3,86
45
Иван Худяков
3,86
46
Игорь Веретенников
3,81
47
Николай Казаков
3,81
48
Владимир Кильтау
3,81
49
Александр Литвяков
3,81
50
Андрей Гуржеев
3,68
51
Дмитрий Горицкий
3,63
52
Дмитрий Кобылкин
3,63
53
Михаил Таранов
3,63
54
Наталья Шевчик
3,63
55
Александр Гайдуков
3,59
56
Ольга Швецова
3,59
57
Иван Квитка
3,54
58
Алексей Овечкин
3,54
59
Сергей Путмин
3,5
60
Максим Афанасьев
3,45
61
Дмитрий Грамотин
3,45
62
Станислав Огорельцев
3,45
63
Мария Трофимова
3,45
64
Геннадий Чеботарев
3,4
65
Эрнест Валеев
3,36
66
Виктор Корчагин
3,36
67
Елена Левкина
3,36
68
Ольга Тренина
3,36
69
Оксана Шевченко
3,36
70
Ольга Ануфриева
3,31
71
Александр Величко
3,31
72
Дмитрий Огородников
3,31
73
Андрей Сажин
3,31
74
Павел Меньщиков
3,27
75
Андрей Михнович
3,27
76
Владимир Казанцев
3,22
77
Ольга Мамонтова
3,22
78
Евгений Путилов
3,22
79
Владислав Зубарев
3,18
80
Станислав Логинов
3,18
81
Булат Хайруллин
3,13
82
Татьяна Чалилова
3,13
83
Елена Бойко
3,09
84
Владимир Бондарчук
3,09
85
Иван Романчук
3,09
86
Зиннат Садыков
3,09
87
Глеб Трубин
3,09
88
Игорь Горшков
3,04
89
Олег Жирных
3,04
90
Ольга Зимина
3,04
91
Тамара Казанцева
3,04
92
Анатолий Карпов
3,04
93
Александр Петрушин
3,04
94
Алексей Капалин
3
95
Денис Коротаев
3
96
Владимир Зябко
2,95
97
Игорь Нисковских
2,95
98
Алексей Савоськин
2,95
99
Владимир Третьяков
2,95
100
Александр Зеленский
2,9
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