Последние годы существенно перевернули карту влияния Тюменской области. Люди, которые ранее даже не попадали в сотню, к 2024 году взлетели в первую половину рейтинга влиятельных людей региона. Причин тому несколько: политическая обстановка, смена приоритетов и кадровые перестановки. «Наш город» узнал, какие люди теперь у руля и почему они обладают особым влиянием.



Мы сформировали экспертный состав, в который вошли политики, бизнесмены, общественники, представители правоохранительных органов и другие люди чье мнение в регионе имеет вес. Результаты оценок — в нашем спецпроекте.



О проекте



«ТОП-100 влиятельных людей Тюменской области» — это рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния. Формирование итоговой сотни проходило в несколько этапов, чтобы охватить максимально широкий круг лиц и получить наиболее объективные оценки.