Последние годы существенно перевернули карту влияния Тюменской области. Люди, которые ранее даже не попадали в сотню, к 2024 году взлетели в первую половину рейтинга влиятельных людей региона. Причин тому несколько: политическая обстановка, смена приоритетов и кадровые перестановки. «Наш город» узнал, какие люди теперь у руля и почему они обладают особым влиянием.
Мы сформировали экспертный состав, в который вошли политики, бизнесмены, общественники, представители правоохранительных органов и другие люди чье мнение в регионе имеет вес. Результаты оценок — в нашем спецпроекте.
О проекте
«ТОП-100 влиятельных людей Тюменской области» — это рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния. Формирование итоговой сотни проходило в несколько этапов, чтобы охватить максимально широкий круг лиц и получить наиболее объективные оценки.
Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе на втором - выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.
Лидеру рейтинга ни один из экспертов не поставил менее 10 баллов, что не удивительно, ведь Тюменская область развивается по курсу, намеченному Владимиром Якушевым, когда тот еще был губернатором. Его имя регулярно вспоминают на торжественных мероприятиях, а его немилости боятся практически все политики.
В период наступления паводков Якушев прибыл в Тюменскую область, чтобы лично контролировать процесс подготовки к ЧС и консультировать местное правительство.
Нынешняя должность и заслуги перед регионом подарили Владимиру Якушеву заслуженное 1 место рейтинга влиятельных.
Губернатор Тюменской области также сохраняет лидирующие позиции. Несмотря на фиаско во время онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным, Моор смог сохранить лицо. Видеоролики с его трюками на брусьях и участием в экстремальных видах спорта разлетаются за секунды. Звание руководителя местного оперативного штаба по вопросам безопасности и активное участие в периоды ЧС возвышает губернатора в глазах общественности. А потому к нему в Тюменской области относятся с уважением, хотя до влияния Владимира Якушева Моору еще далеко.
Первым силовиком в рейтинге, да еще и на такой высокой позиции, стал глава ФСБ. Новости о том, что сотрудники службы безопасности выявляют лиц, спонсирующих ВСУ, распространяющих фейки о ВС РФ или дискредитирующих армию, не оставляют сомнения, что силовая структура активно работает и оказывает огромное влияние на жизнь региона.
Еще в позапрошлом году Овчинников был в четвертой десятке рейтинга, так как только прибыл сюда на работу из Липецка, а сейчас он вошел в тройку лидеров.
Алексей Куличков, занимавший эту должность до Чиркова, в рейтинге влиятельных добрался лишь до 12 строчки. Нынешний военный комиссар прыгнул выше. Причина тому — СВО и военные сборы в Тюменской области. Чирков достаточно строг, и с его появлением у комиссариата возникли новые задачи, которые пока успешно реализуются. К тому же существенно снизилось число жалоб от военных.
Со 2 места главный прокурор региона упал на 5. Возможно, его влияние пошатнул ряд проверок, организованных столичным ведомством. Однако активная борьба с коррупцией и превышением полномочий людьми с громкими должностями помогают Московских держаться в строю и оставаться в пятерке самых влиятельных людей Тюменской области.
На одну позицию в рейтинге влиятельных поднялся глава СКР по Тюменской области. Раскрытие коррупционных преступлений и нарушений условий госзакупок, дела за превышение полномочий, в частности, и его заслуга. А потому политики и бизнесмены боятся внимания генерал-майора юстиции и относятся к нему с большой осторожностью, учитывая масштаб влияния.
Как ни странно, уход с должности депутата Тюменской областной думы никак не снизил влияния Руссу. Он стал самым влиятельным бизнесменом региона. Его компания «Мостострой-11» недаром зовется любимым подрядчиком губернатора, ведь она возводит практически все ключевые объекты в регионе — от развязок до университетов. К тому же поговаривают, что и в думе его слово до сих пор имеет вес.
Новый глава УМВД по Тюменской области к обязанностям приступил только в конце прошлого года, но его уже достаточно высоко оценили эксперты. Репутация силовика практически безупречна: он успел поработать в пяти других регионах России и везде хорошо себя зарекомендовать. Вероятно, за прошлые заслуги эксперты так высоко оценили Смирнова, подарив ему 8 место рейтинга влиятельных людей Тюменской области.
Упал в рейтинге один из главных замов губернатора Моора. Если в 2022 году ему ставили высокие баллы за серьезное продвижение по карьерной лестнице, то сейчас его влияние оценивают более объективно. Напомним, что Белявский в 2022 году сменил кресло директора департамента по общественным связям, коммуникации и молодежной политике на более престижное — заместителя губернатора Тюменской области по внутренней политике.
С 4 на 10 место в рейтинге влиятельных переместился глава городской администрации Руслан Кухарук. Хотя за ним стоит руководство городским отделением «Единой России» и перспектива стать губернатором. Обычно перестановки во власти в Тюменской области происходят по такой схеме. А потому влияние Кухарука могли попросту недооценить, ведь его постоянное присутствие на столичных мероприятиях для политиков может обеспечить ему более престижное место работы.
С 80 на 11 место поднялся глава МЧС по Тюменской области. Причин тому две: пожары и паводки. Генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян смело вступает в полемику с губернатором Тюменской области, когда дело касается вопросов безопасности, и от его действий зависит, сгорит Тюменская область, утонет или же выстоит. За эти заслуги эксперты и отдали ему такое высокое место.
Это первая женщина в нашем рейтинге. Она упала в ТОП-100 на одну позицию, однако эксперты учитывают, что Кузнечевских смогла стать заместителем Александра Моора в оперативном штабе по вопросам безопасности, ее фамилия часто мелькала в СМИ, когда речь шла о поставках оборудования для бойцов, или негодованиях служащих. Вероятно, по этой причине ее так высоко оценили коллеги и представители других ведомств и сфер жизни.
С 67 места в первую двадцатку поднялся представитель классической карьеры в силовых структурах. Трагические события, происходящие в России, не могут не влиять на восприятие главы Росгвардии, потому в нем видят человека, от которого зависит в регионе очень многое.
Санкции и проблемы с поставками привели к тому, что регион сконцентрировался на развитии сельскохозяйственного сектора. Это было выгодно для Чейметова, который занимает несколько должностей, связанных с сельским хозяйством. Он руководит комиссией по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей, эвакуационной комиссией, рыбохозяйственным советом Тюменской области, противоэпизоотической комиссией и научно-техническим советом при департаменте АПК Тюменской области.
Глава еще одного надзорного органа поднялся в нашем рейтинге с 43 места. Однако многие эксперты о Кузьменко слышат редко, он не особо публичный человек. Но солидная должность обеспечила ему 15 место в период, когда в законодательство активно вносятся различные изменения.
Если вы видите какой-то новый и современный ЖК в городе, то с большой вероятностью его возводит компания Алексея Круковского. « Брусника» активно участвует в реализации проектов комплексного развития территории (КРТ) в Тюменской области и сотрудничает с местными властями. Похвала этой компании часто звучит из уст первых лиц города и области, а потому во влиянии Круковского сомневаться не стоит.
У Павла Перевалова есть 14-летний опыт работы в управлении. С 2007 года он работает в сфере ЖКХ и строительства. За это время он занимал различные должности в правительстве региона и мэрии Тюмени. Перевалов отвечает за заключение контрактов на строительные проекты, начиная с инфраструктурных и заканчивая национальными. А потому его решения напрямую сказываются на будущем региона.
Ранее глава УФСИН не попадал в рейтинг влиятельных людей Тюменской области. Но ряд резонансных дел и сопутствующее содержание известных заключенных помогло ему существенно укрепить позиции.
Этот политик отличается особой молчаливостью, но все в регионе знают, что за этим кроется авторитетное мнение, которые высказывается в более узких кругах. Он остается заместителем главы думы даже после его смены, однако влияние Артюхова от этого не страдает.
На фоне стремительного подъема строительства в регионе глава департамента ЖКХ впервые попадает в рейтинг влиятельных людей Тюменской области. Рост тарифов и негодование жителей ему удается уводить в нужное русло, избегая скандалов. К тому же ему в каком-то смысле подчиняются управляющие компании региона, которые опасаются немилости Тегенцева.
В конце 2023 года Леонид Михельсон и губернатор Александр Моор открыли вторую очередь научного центра в Тюмени, на строительство которого ушли миллиарды рублей. Компании, к которым причастен бизнесмен, активно сотрудничают с правительством и неоднократно в положительном ключе отмечаются первыми лицами региона.
В прошлом году глава компании «Этажи» пожаловался на сложности с ведением бизнеса в Тюмени. Хусаинов сообщил, что головной офис компании может переехать в другой город. Причина — плохая работа инструментов поддержки, сложности ведения бизнеса в регионе. Однако ему удалось договориться с губернатором на личной встрече, что доказывает особое влияние бизнесмена в регионе.
С 2005 года Галина Шарухо руководит территориальным управлением Роспотребнадзора, является главным государственным санитарным врачом по Тюменской области. В ее случае стабильность — признак мастерства. Ведомство активно судится с нарушителями и часто выигрывает дела, а потому проверок Роспотребнадзора в Тюменской области многие боятся.
Сергей Шустов координирует и контролирует деятельность главного управления строительства Тюменской области, под его контролем также и управление гостехнадзора Тюменской области. Учитывая, что Тюменская область гордится темпами строительства, попадание в рейтинг влиятельных главного контролера за всеми стройками региона вполне ожидаемо.
Тюменская область сильна своим историческим наследием и любые находки или работы вблизи значимых объектов попадают под контроль Теплоуховой, которая является руководителем комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области. С учетом того, что ранее, когда Александр Моор еще был главой города, Теплоухова также была его заместителем, статус чиновницы выглядит закономерным.
Рейтинг влиятельных не мог обойтись без руководителей компаний коммунальной сферы. Ольга Сарбаева с 2009 года работала в «Водоканале» в должности финансового директора. На ее плечах — реализация планов инвестиционной программы, модернизации сетей, очистных сооружений и двух водозаборов.
Эдуард Бакиев в апреле 2019 года был назначен заместителем губернатора Тюменской области Александра Моора. Он от имени региона взаимодействует с федеральными органами государственной власти — администрацией президента, правительством страны, силовиками. Считается доверенным человеком Моора, его влиятельность обусловлена в том числе и этим.
Разгребая последствия пандемии и частые вспышки ОРВИ, гриппа и других заболеваний, Наталья Логинова обрела большее влияние, поднявшись с 33 строчки. Оперативное реагирование и личные выступления помогают главе ведомства оставаться на виду, что вызывает большее доверия и возвышает ее в глазах экспертов.
Пантелеев координирует деятельность департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, департамент культуры Тюменской области и департамента экономики. Целый «букет» департаментов помог ему попасть в 30-ку самых влиятельных людей региона.
В 2022 году Сарычев завершил свою политическую карьеру и ушел с поста вице-губернатора, на котором занимался внутренней политикой и взаимодействием с правоохранительными органами. Однако стоит отметить, что, даже работая в СИБУРе, он всё ещё поддерживает тесные связи с правительством и его мнение продолжает иметь значение.
В 2022 году депутаты Тюмени отметили бизнесмена Владимира Шевчика за его вклад в развитие города. Он проявил себя как успешный предприниматель, несмотря на трудности, связанные с вызовами современной жизни, доходы его компаний (птицефабрика «Пышминская», термальный курорт «ЛетоЛето», торговые центры «Галерея Вояж», «Гудвин», «Премьер», бизнес-центры «Петр Столыпин», «Деловой дом "Дежнев"», жилые комплексы «Авторский квартал Машаров», «Тройка» и т.д.) продолжают расти, в частности, сейчас продаются квартиры в его авторском квартале в самом центре города.
Райдер не стал самым влиятельным заместителем губернатора, в частности, из-за того, что отличается скорее не строгим влиянием, а творческим подходом к работе. Однако сила его слова в кулуарах правительства неоспорима.
Еще один заместитель губернатора, которому громкая должность не помогла приблизиться к Моору в рейтинге влиятельных людей региона. Чиновник координирует и контролирует деятельность департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, департамента тарифной и ценовой политики и департамента информатизации.
Попадание в рейтинг влиятельных ему обеспечила активная помощь тюменцам, которые находятся в зоне СВО. Он пользуется большим доверием жителей региона и часто помогает в решении проблем, касающихся его специальности.
Один из влиятельнейших бизнесменов, активно участвующий в развитии корпорации. Часто приезжает в Тюмень, чтобы лично презентовать и координировать новые проекты.
Сменив на посту Евгения Заболотного, новый председатель городской думы сохранила влияние, обеспеченное должностью. Она смело может вступать в переговоры и споры с главой города и влиять на решения, от которых зависит будущее Тюмени.
Степанов уже успел попасть в санкционный список Украины. Участвовал он и в разрешении громких скандалов региона, оперативно реагируя на резонансные события, касающиеся детей, в том числе с делом скандальной тюменской стримерши, которое находится на контроле у главы СКР.
Первый представитель судебной сферы в нашем рейтинге ближе к середине, чем к началу. Власть судей всегда считалась особой, однако она достаточно ограничена, а вместе с ней и область влияния Антропова.
С 2023 года тобольское предприятие СИБУРа «ЗапСибНефтехим» возглавил Андрей Кугаевский, ранее занимавший должность директора по производству и логистике. Кугаевский работает на различных производствах СИБУРа почти 30 лет. Многолетним опытом и именем компании он обеспечил себе место в рейтинге влиятельных.
Еще один энергетик в рейтинге. Успешная реализация государственных программ и плотное общение с губернатором Тюменской области не оставляют сомнений в значимости слов этого бизнесмена.
Он попал в санкционный список США и был объявлен в розыск спецслужбами Украины. Политик также известен тем, что предлагал запретить иноагентам занимать должности в организациях с госучастием. Смелые заявления и внимание служб других государств добавляют обладателю серьезной должности влиятельности.
Хайдаров отличается активным участием в жизни ведомства, встречается с жителями региона и готов дать ответ по любой жалобе. Ответственным подходом к работе и отсутствием серьезных происшествий с участием ведомства Хайдаров заработал себе 42 место в рейтинге влиятельных.
Зимние происшествия на электросетях и скорое разрешение соответствующих проблем в тандеме с главой региона помогли Баклановой укрепить свои позиции как главы одной из основных энергетических компаний региона, работу которой правительство оценивает в положительном ключе, выделяя на развитие солидные бюджеты.
Прошедшие в Тюменской области выборы, которые обошлись без происшествий, усилили влияние Халина. Его работу высоко оценил губернатор и наши эксперты.
Коллега Николая Руссу не мог не попасть в рейтинг влиятельных персон, учитывая, что он также активно участвует в жизни компании и находится в хороших отношениях с представителями власти.
В 2015 году был назначен на руководящую должность в управлении. За свою работу получил благодарность от ФАС России, Тюменской областной Думы и Губернатора Тюменской области. Не так давно антимонопольные органы обнаружили, что администрация Ишимского района заключила антиконкурентное соглашение с местной пассажирской автомобильно-транспортной компанией (ПАТП).
Директор корпорации, которая практически всесторонне обеспечивает жизнь жителей региона, с представителями региональной и федеральной власти в хороших отношениях. Компании Николая Казакова доверяют в местном правительстве, а потому его и сочли достаточно влиятельным человеком.
Кильтау в 2022 был назначен заместителем главы города — директором департамента городского хозяйства и постоянно находится на виду, отчитываясь о своей деятельности. Он принимает активное участие в общественных мероприятиях и пользуется особым расположением главы города.
Кандидатуру Литвякова на занимаемый пост продвинул нынешний полпред УрФО Владимир Якушев. Что, вероятно, и помогло ему укрепиться в должности на десяток лет. С учетом позиции Якушева в рейтинге, попадание «его человека» в список влиятельных вполне объяснимо.
Гуржеев неоднократно получал награды от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации за свою работу. В 2016 году его занесли на Доску почета Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
«Переезд» из областной думы в Совет Федерации сказался положительно на значимости политической работы Горицкого. Учитывая тесные связи с Владимиром Якушевым, представителем президента в Уральском федеральном округе, можно сказать, что его влияние было недооценено экспертами, и поэтому Горицкий занимает только 51-е место.
Бывший глава Ямало-Ненецкого автономного округа и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин с октября 2021 года возглавляет комитет Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, что важно для Тюменской области. Несмотря на это, его место в нашем рейтинге оказалось не таким высоким.
Таранов был назначен на должность в 2020 году. Ранее он работал в том же учреждении, замещая Татьяну Крупину. Кадровая перестановка произошла в период сокращения расходов регионального бюджета из-за снижения цен на нефть и пандемии коронавируса.
Жена Владимира Шевчика активно занимается местным отделением Союза женщин России. Она также организует просветительские мероприятия, приглашая экспертов из разных частей России. В этом году она впервые не смогла обогнать супруга в гонке влиятельных.
Руководитель еще одной компании, которая активно занимается застройкой города и участвует в КРТ. Несмотря на то, что компания Гайдукова строит даже в центре Москвы, его влияние в регионе не считают столь же высоким, как влияние его конкурента — владельца компании «Брусника».
С 2008 по 2010 годы занимала должность заместителя руководителя исполнительного комитета и руководителя отдела агитационно-пропагандистской работы в тюменском региональном отделении «Единой России». С 2010 года стала заместителем секретаря партии. В 2014 году получила должность руководителя регионального исполнительного комитета партии. В 2016 году прошла в облдуму, где прочно закрепилась. Ее часто можно увидеть на публичных мероприятиях.
В декабре 2007 года был избран на должность депутата в Государственную думу пятого созыва. Занимал пост заместителя председателя комитета по промышленности. В 2011 году был переизбран депутатом. В 2021 году успешно продлил свой мандат. Квитка также является координатором регионального отделения партии «Единая Россия» в Уральском федеральном округе.
Овечкин руководит основным отделом Газпрома, который пополняет федеральный бюджет через уплату налогов. Топ-менеджер является одним из ключевых игроков в стратегии сохранения технологической независимости региона.
Путмин в последние два года отличился резким карьерным скачком, чем и заслужил свое место в рейтинге. В 2022 году он был назначен управляющим делами правительства Тюменской области. Ранее он возглавлял администрацию Уватского муниципального района.
Афанасьев стал главой Тобольска в 2019 году. В 2022 году прокуратура провела проверку и вынесла представление о неэффективном использовании бюджетных средств при благоустройстве, что, вероятно, и пошатнуло влияние главы города. Он упал с 32 места на 60.
Свое место в рейтинге Грамотин получил благодаря стабильной работе и повышениям. В августе 2007 года Грамотин стал руководителем отдела по спорту и молодежной политике в Тюменской области. С начала января 2017 года он возглавлял отдел по спорту. В апреле 2018 года ему перешло руководство отделом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
Еще один влиятельный человек, тесно связанный с системой правосудия. Глава Тюменского районного суда Огорельцев будет оставаться на своем посту по крайней мере до 2026 года, до конца его полномочий, полученных в 2020 году.
С начала 2017 года и до июня 2021 года руководила государственным автономным учреждением «Агентство туризма и продвижения Тюменской области». В 2022 году ей доверили должность директора департамента потребительского рынка и туризма региона, в связи с чем она стала заниматься более важными задачами.
В 2023 году Чеботарев был переизбран председателем Общественной палаты Тюменской области — это уже четвертый его срок в должности. В 2024 году на его плечи легло формирование общественной комиссии на выборах. Эту работу в позитивном ключе оценил глава региона.
Самым значимым фактором, влияющим на статус Валеева, является его участие в работе комитета Госдумы, который занимается безопасностью и борьбой с коррупцией.
Еще один представитель девелоперской компании «Брусника». Позиция главы компании в совокупности с депутатской работой позволила Корчагину попасть в рейтинг влиятельных.
Росздравнадзором Левкина руководит аж с 2004 года. Стабильность в работе и широкий спектр полномочий обеспечили ей неплохое место в рейтинге влиятельных людей Тюменской области.
Ольга Тренина была назначена на эту должность в 2022 году. Общий трудовой стаж Трениной составляет более 30 лет. Однако частые скандалы в тюменских школах существенно сказываются на ее репутации.
План проверок Роскомнадзора включает в себя крупные компании региона, такие как «Сургутнефтегазбанк» и «Сургут добыча Ноябрьск», где ведомство ведет надзор над оборотом персональных данных сотрудников. Регулярные посещения Роскомнадзора значимых организаций позволяют его руководителю иметь влияние на множество компаний и направлений деятельности.
Ольга Ануфриева впервые попадает в наш рейтинг. Является заместителем председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам. В парламенте у нее несколько должностей, так или иначе связанных с реформой налогового законодательства, в том числе для нефтяной отрасли. Также Ануфриева обладает обширными связями на федеральном уровне, в частности, считается близкой знакомой премьер-министра Михаила Мишустина, с которым она когда-то работала в налоговой.
С 2013 года Величко возглавляет суд Калининского округа. В 2019 году он был назначен на эту же должность еще на шесть лет. Его супруга Оксана Величко является депутатом Тюменской городской думы, но места в рейтинге в этом году ей не досталось.
Дмитрий Огородников также является членом президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации. Такой контроль финансов обеспечивает ему безусловное влияние на жизнь региона.
Тобольскую межрайонную прокуратуру Сажин возглавил в 2022 году. На фоне общего подъема силовиков в рейтинге попасть в список влиятельных удалось и ему.
Свой пост Меньщиков занял в 2022 году. Ранее он работал в структуре института уполномоченных по защите прав предпринимателей, причем еще с 2014 года. Активное развитие предпринимательской деятельности в регионе и эффективная борьба с возражениями и жалобами помогли Меньщикову впервые попасть в рейтинг влиятельных.
Усиленное внимание общественности и надзорных органов к пожарной и гражданской безопасности возвысило Михновича в глазах общественности и позволило ему впервые попасть в рейтинг влиятельных.
Еще один представитель Счетной палаты, но уже городского уровня. Эксперты высоко оценили влияние людей, которые работают с финансами и отвечают за бюджет. А потому Казанцев впервые смог попасть в рейтинг влиятельных.
Назначение Мамонтовой на пост заместителя губернатора сыграло важную роль в 2022 году, когда она получила 29 место в рейтинге. Но сейчас ее влияние оценили не так высоко, хотя ранее Мамонтова уже занимала высокие должности, такие как руководитель аппарата губернатора, а также работала в прокуратуре, таможне, арбитражном суде и администрации Тюмени.
На эту должность Путилов был назначен в 2023 году. Примечательно, что ранее обязанности начальника ГПУ исполнял Евгений Лапшин. Но его «спустили» до заместителя.
Он занимает высокое место в рейтинге благодаря своей успешной карьере в нефтяной сфере. Зубарев также является активным участником нефтегазового форума в Тюмени, и его относят к нефтегазовому лобби на юге региона.
Так как в ходе выборов в 2024 году огромную ставку делали на департамент Логинова, успешная реализация задачи помогла ему получить похвалу главы области и усилить свое влияние.
Причастность к крупной компании, которой регион публично гордится, позволила еще одному из ее главных лиц попасть в рейтинг влиятельных.
Халилова — главный налоговик региона. Ее ведомство собирает информацию о финансовом положении всех юридических и физических лиц. Ежегодно Татьяна Чалилова представляет отчет депутатам облдумы о налоговых поступлениях в бюджет. Любой влиятельный предприниматель желает избежать ее особого внимания.
Активная общественная деятельность, должность главы популярного во всем УрФО вуза и прочное закрепление в городской думе помогли Елене Бойко впервые попасть в рейтинг влиятельных.
Еще в 2022 году Бондарчук заметно поднялся по карьерной лестнице. Из Ялуторовска его перевели на руководящую должность в Тюмень. С тех пор он достойный участник рейтинга влиятельных персон региона.
О Романчуке чаще говорят как о главе вуза. Тюменский госуниверситет с каждым годом повышает свой престиж и модернизируется, вместе с чем растет и влияние его ректора.
На фоне межнациональных конфликтов, которые часто возникают в регионе, спокойное и эффективное реагирование главы мусульман не оставляет сомнений в том, что слово Садыкова в регионе имеет вес.
Смелые заявления с депутатского места и частые публичные выступления обеспечивают Трубину узнаваемость и место в рейтинге влиятельных.
Включение в состав оперативного штаба по вопросам безопасности в Тюменской области обеспечило Горшкову и первое попадание в рейтинг влиятельных персон.
Олег Жирных прибыл в Тюменскую область только в 2022 году. Ранее он занимал 71 строчку рейтинга, но его влияние, как и влияние других представителей судебной системы, в этом году оценили не так высоко.
В 2023 году главой Тюменского района стала Ольга Зимина. Ранее она была заместителем главы. За заслуги и активное участие в жизни района ее часто отмечали региональные власти.
Глава КПРФ славится своими громкими заявлениями. Другие депутаты уже отмечали, что она использует «непарламентскую лексику во время работы». Однако ее регулярное появление в инфополе обеспечило политику место в сотне влиятельных.
Обострение межнациональных конфликтов в регионе повысило влияние Карпова, который числится также заместителем председателя комитета Государственной думы по делам национальностей.
Петрушина часто цитируют СМИ региона. Он смело высказывает свою позицию в отношении любого конфликта, возникшего в Тюменской области. Этим он и заслужил себе место в рейтинге влиятельных людей региона.
Капалин является митрополитом Тобольским и Тюменским, а также ректором Тобольской православной духовной семинарии. Ни один православный праздник в регионе не обходится без его участия, однако в конфликты он предпочитает не вмешиваться. К тому же священнослужитель уже в возрасте, а потому постепенно передает свои полномочия. Однако к нему относятся с огромным уважением.
Еще один представитель силовой структуры, который смог попасть в рейтинг благодаря заметному укреплению позиций правоохранителей в Тюменской области.
Владимир Зябко получил должность в 2022 году. В торжественной обстановке Зябко представили Александру Моору в здании правительства Тюменской области. Нынешний начальник служит в таможенных органах с 2001 года.
Экологические проблемы региона находятся под контролем Нисковских. Обострения ситуаций с паводками и обмелением Туры вызвали к нему много вопросов от общественности. Но умение контролировать ситуацию подарило Нисковских его первое попадание в рейтинг влиятельных.
Смелые заявления и конструктивная критика городского устройства, которая часто сопровождается ответом властей, не оставляют сомнений во влиянии Савоськина на жизнь региона.
Под крылом Третьякова — департамент земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени. С учетом активной застройки и развития города в 2024 году попадание политика в рейтинг весьма обосновано.
Заявления политика об СВО и поездки на Донбасс обеспечили ему публичность, а вместе с ней и место в рейтинге влиятельных.