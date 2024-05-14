Ради КРТ у тюменцев заберут более 200 гаражей и земельных участков в центре города

Отмечено, что заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд города Тюмени, а также подать заявления об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, в течение 60 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения в департаменте земельных отношений и градостроительства администрации города.