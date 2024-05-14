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В Тюмени власти изымают более 250 гаражей и землю в центре города ради КРТ

Ради КРТ у тюменцев заберут более 200 гаражей и земельных участков в центре города

14 мая 2024, 04:04
Фото: 1MI

В Тюмени власти изымают более 250 гаражей и землю в центре города ради КРТ

Тюменские власти изымут у горожан более двух сотен гаражей и десятки земельных участков ради проведении реновации в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Тюмени.
«Администрация города Тюмени в соответствии со ст. 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании постановления „О комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени“, сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд города Тюмени земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества», — указано в сообщении.

Отмечено, что заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд города Тюмени, а также подать заявления об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, в течение 60 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения в департаменте земельных отношений и градостроительства администрации города.

Ранее «Наш Город» писал, что общая площадь земельного участка, на котором проведут КРТ составляет 5,5 гектаров. Помимо гаражей под снос попадут десять многоквартирных домов, в том числе один не аварийный. На их месте СЗ «Создатели» построит среднеэтажные и многоэтажные дома, школу, детский сад, спортивные центры, медицинские учреждения. Застройщик выкупил земельный участок за 150 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Реновация#Гаражи#КРТ
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