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Реновация

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Октябрь
Власти Тюмени не нашли желающих проводить КРТ на Мелиораторов
Власти Тюмени не нашли желающих провести КРТ на участке в границе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября. Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
31 октября, 07:33
Власти рассказали, что происходит с круглой баней в Тюмени
В настоящее время ведутся работы по подготовке проекта реставрации объекта. После того, как он будет согласован, в здании выполнят работы по реновации.
30 октября, 06:04
Все ради реновации. Ради нового микрорайона в Тюмени снесут 12 домов
12 домов на улицах Изумрудной, Фридриха Энгельса, Совхозной и Магаданской будут снесены ради перестройки имеющихся микрорайонов. Распоряжение уже подписал мэр Максим Афанасьев.
29 октября, 12:08
КРТ на Доме обороны. Известно имя компании, которая будет стоить там высотки
Реновацией района займется компания «М-СТРОЙ». Фирма одержала победу на аукционе, который состоялся накануне, 28 октября.
29 октября, 06:33
Заречный район Тюмени планируют застроить высотками
Общественные слушания по обсуждению проекта изменений планировки района «Заречный» состоятся в Тюмени. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.
19 октября, 08:56
Денег не хватит даже на «однушку». Многодетная семья из Тюмени может оказаться на улице из-за КРТ
15 октября, 12:39
Более 200 гаражей снесут в Тюмени ради КРТ. Где именно?
Власти Тюмени выставили на торги земельный участок площадью 5,12 гектара в границе улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская. Там планируют провести реновацию.
12 октября, 06:38
В старейшем торговом центре в Тюмени проведут реновацию
Речь идет о торговом доме «Мангазея» в Заречном микрорайоне, который в этом году выкупила редевелоперская компания «Колесник». Как пояснили в пресс-службе компании, работы по реновации ТД начнутся в 2025 году.
10 октября, 05:19
Центр Тюмени застроят высотками ради реновации
Новые жилые многоэтажные дома возведут к 2028 году в районе улиц Киевской и Смоленской. Данная информация указана постановлении, опубликованном на сайте администрации Тюмени.
8 октября, 08:15
Микрорайон Затюменский ждет перестройка
В Тюмени проведут реновацию района Затюменский. Соответствующее постановление о застройке опубликовано на сайте администрации города.
4 октября, 08:08
Тюменские власти начали отбирать дома у местных жителей ради перестройки
Из-за грядущей реновации власти Тюмени начали изымать дома из частной собственности у жителей улиц Кемеровской — Саратовской — Рылеева — Тюменской.
3 октября, 10:23
Земельный участок на Мелиораторов выставили на торги в Тюмени за 4 тысячи рублей
Тюменские власти выставили на торги земельный участок площадью 2,2 гектара в границе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября. В перспективе там проведут реновацию.
3 октября, 05:03
Сентябрь
У жителей Тюмени заберут сотни гаражей ради реновации
Информация об изъятии более 200 гаражей по улице Елизарова, 19, опубликована на сайте мэрии города.
16 сентября, 05:12
Два крупных деловых центра построят в Тюмени к 2030 году
Объекты планируют возвести в рамках реализации программы по комплексному развитию территорий. Под реновацию отдадут около 1,5 тысячи гектаров земли в центральной части Тюмени.
14 сентября, 06:16
Реновацию SiHall в центре Тюмени завершат на год позже
Срок сдачи в эксплуатацию мультифункционального центра SiHall перенесен на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Дина», который проводит реконструкцию здания бывшего дома быта «Сибирь».
11 сентября, 04:15
Монтаж нового пешеходного моста начался в центре Тюмени
В Тюмени начался новый этап строительных работ в рамках реконструкции здания бывшего торгового дома быта «Сибирь». В настоящее время ведется монтаж пешеходного моста и вентиляции концертного зала.
7 сентября, 07:11
Август
Ради реновации в Тюмени снесут 12 многоквартирных домов
Под КРТ попал участок площадью 26,7 гектаров в районе улиц Изумрудная, Фридриха Энгельса, Совхозная, Магаданская.
22 августа, 07:49
Ради реновации у тюменцев заберут земельные участки в двух микрорайонах
Под изъятие попадут земли и расположенные на них дома в границах улиц Сахалинская, Туристская и в районе улица Горпищекомбинатовская.
16 августа, 08:07
Ради реновации у тюменцев заберут десятки земельных участков
Под изъятие попадут 39 земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости (жилые дома и нежилые помещения) на ДОКе в границе улиц Ярославская — Рылеева — Саратовская, Оловянникова.
9 августа, 03:50
Торговый дом «Мангазея» выкупит тюменский редевелопер. Там откроют ТЦ и медцентр
Здание площадью более 3,5 тысячи квадратных метров в Заречном микрорайоне приобретет компания «Колесник». Об этом сообщил ее основатель Сергей Колесник. Размер суммы сделки не называется.
4 августа, 06:37

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